Se acabaron las tarifas planas en la factura de la luz: así variarán los precios en el futuro

Los cambios en la industria energética afectan directamente a los ciudadanos a través de la factura de la luz. Sin embargo, esta continua transformación no siempre ha podido ser analizada al detalle por los propios agentes implicados, así como por las autoridades reguladoras.

En el estudio 'Utility of the Future', el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad Pontificia de Comillas colaboran para determinar los factores que juegan un papel importante en la evolución de la industria energética, centrando especialmente el foco en las nuevas tecnologías que permitirán una producción y un consumo más eficientes.

Una de las conclusiones que se desprenden del trabajo es la constatación de que debe modificarse el precio de la energía atendiendo a diversos factores: En primer lugar, las tarifas planas tenderán a desaparecer para adaptarse mejor a las variaciones en el consumo. Según el estudio, este tipo de sistema de pagos es "responsable de unas inversiones, unas decisiones operativas y un consumo ineficientes".

Bajada del precio de la electricidad | EFE

En segundo lugar, los autores de este análisis abogan por una tarifa "granular", es decir, que se adapte mejor al factor tiempo y al factor lugar. En este sentido, se indica que "el valor o el coste de los servicios de electricidad pueden variar significativamente a diferentes horas y en diferentes localizaciones en la red eléctrica" y se añade que "mejorar progresivamente esta variabilidad de los precios puede conllevar más bienestar social".

Por otra parte, el estudio hace hincapié en que un modelo de consumo más eficiente sólo repercutirá en una mejora de los precios si los agentes reguladores evitan aplicar impuestos excesivos. Los investigadores desaconsejan aquellos impuestos que distorsionen los precios finales, incluidos los subsidios a las energías renovables.

En cuanto a las energías alternativas, los expertos destacan la importancia de valorar en qué localizaciones y en qué contextos conviene la implementación de estas nuevas fuentes energéticas. De esta manera, se podrían reducir costes y al mismo tiempo seleccionar en qué lugares vale la pena realizar estas inversiones.

