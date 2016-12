El cerebro de los loros inspira a la inteligencia artificial

Cuando mira a un triángulo Kanizsa, la famosa ilusión óptica compuesta en la que se percibe un triángulo equilátero blanco, pero donde no existe ninguno, lo que se conoce como contorno subjetivo, Griffin no sólo contempla tres figuras que convergen la una en la otra. Él ve un triángulo. Esto, podría no parecer relevante, salvo el detalle de que Griffin es un loro.