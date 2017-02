Conoce las propiedades del hongo yartsa gunbu, el 'Viagra del Himalaya'

El yartsa gunbu es un hongo que se adhiere a las larvas de polilla enterradas en el suelo, las invade y las usa para crecer y fabricar sus propias esporas. Pero bajo tan terrible forma de crecimiento se esconde un secreto con sex-appeal: la medicina tradicional china lleva años comercializándolo por sus supuestos beneficios médicos, entre los que destaca sobre todo su poder afrodisiaco.

Tan potente es, según quienes lo han usado, que recibe el apodo de 'Viagra del Himalaya'. De hecho, en el mercado asiático el gramo de hongos alcanza ya un precio superior al gramo de oro. Un precio que se explica porque crece a partir de los 3.000 metros, no se puede criar en granjas y su ciclo de vida hace que no resulte fácil recolectarlo todo el año. Suerte que los tibetanos de las comunidades rurales de Nubri y Tsum los conocen bien y se aseguran de que no falte cosecha.

Hace poco, científicos de la Universidad de Washington dieron un espaldarazo definitivo a las propiedades saludables del yarsta gunbu tras identificar en su composición una molécula, la cordicepina, con propiedades anti-inflamatorias muy potentes.

Lo interesante, desde el punto de vista científico, es que inhibe la inflamación a nivel genético, es decir, en el estadio de ARN mensajero, antes de que las proteínas se formen. Eso podría conducir a tratamientos novedosos para combatir el asma, la artritis reumatoide, las enfermedades cardiovasculares y hasta el cáncer.

De hecho, ya se ha probado su eficacia frente a las células cancerígenas del tumor de pulmón, que en presencia del hongo dejan de crecer y terminan suicidándose (apoptosis). Incluso es capaz de poner freno a la metástasis de cánceres de vejiga, haciendo que ponerle fin a la enfermedad resulte más sencillo. Y algunos estudios apuntan a que podría ser un poderoso antídoto contra el envejecimiento.

Los deportistas también pueden encontrar en el 'Viagra del Himalaya' un eficaz aliado, sobre todo después de que se comprobara que su consumo aumenta hasta un 73% el rendimiento físico y nos hace más resistentes al cansancio. Al parecer, se debe a su acción cardiotónica y a que induce la relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.

Esto último también explicaría por qué favorece la erección y ayuda a combatir la impotencia sexual. Un efecto que, sumado a que es capaz de favorecer la producción de espermatozoides, explica por qué podría relevar en un futuro a la famosa pastillita azul si se encuentra el modo de producirlo masivamente.