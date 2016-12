Diez de los seres vivos más viejos del mundo

Esta artista acaba de publicar su libro The Oldest Living Things in the World, en el que recopila imágenes de los organismos más longevos de la Tierra. Uno de ellos es la posidonia, un alga del mediterráneo que tiene 100.000 años de edad.

También destacan los hongos antárticos de más de 5.000 años o cipreses que superan los 3.000. En su libro, Sussman también retrata las actinobacterias que habitan el subsuelo helado de Siberia desde hace medio millón de años y que son, según su trabajo, el ser vivo más viejo del mundo.