El dinero sí crece en las plantas (de algodón, concretamente)

Es algo que nos han preguntado nuestros padres a todos: ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Ahora que he crecido estaría tentada de contestar… hombre, el dinero está hecho de papel ¿no?

Bien, realmente aunque a los billetes se les llame "papel moneda", los billetes de euro y los de dólar están hechos fundamentalmente de algodón. Algodón, lino, cáñamo... cualquier cosa con la que se pueda hacer una camiseta es buena para hacer dinero. Así que no, el dinero no crece en los árboles, el dinero se hace con algodón que es una planta, así que el dinero no crece en los árboles pero sí en las plantas.

Los billetes no son de papel normal, porque el papel de algodón es mucho más resistente. La vida media de un billete depende mucho de su valor: lo normal es que un billete de 5€ esté en circulación 1 año antes de desgastarse, mientras que un billete de 500€ tardaría unos 5 años... si existiera.

Es verdad, no obstante, que no en todos los países los billetes crecen en las plantas. En algunos lugares del mundo, como en México o en Australia, los billetes son de plástico, de modo que ni siquiera después de mojarlos puedes romperlos.

Tienen una ventanita transparente, duran más, son más difíciles de falsificar, y no empiezan a derretirse hasta que los pones a 173 grados. ¡Nos vendrían bien con el calor que hace!