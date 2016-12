Nuestro cerebro posee diferentes habilidades en cada etapa de nuestra vida

“Constantemente estás mejorando algunas habilidades de tu cerebro a la vez que empeoras en otras. Probablemente no exista una edad en la que estés en un pico de todas las habilidades ni en el valle de habilidades cognitivas a la vez”, explica Joshua Hartshorne, uno de los autores del artículo que ha analizado el cerebro humano y que pertenece al departamento del Cerebro y Ciencias Cognitivas del Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Hasta ahora era muy complicado realizar estudios sobre las habilidades cognitivas a distintas edades por la dificultad de conseguir un gran número de personas con distintas edades dispuestas a ser evaluadas. Gracias a Internet y, concretamente, a dos páginas web desarrolladas con este fin, gameswithwords.org y testmybrain.org, los científicos han conseguido datos de casi tres millones de personas en los últimos años.



Antes de lograr analizar una gran cantidad de sujetos de forma conjunta, los dos investigadores principales ya habían indagado, por separado, los cerebros de otros muchos sujetos. Laura Germine publicó, en 2011, un estudio que demostró que la capacidad de reconocimiento facial en humanos mejoraba hasta los 30 años, lo que chocaba con la teoría de que los picos de la conocida como inteligencia fluida se alcanzaban en la adolescencia tardía. Igualmente, Joshua Hartshorne comprobó en la misma época que el rendimiento en una tarea de memoria visual a corto plazo también alcanzaba su máximo sobre los 30 años.

Gracias al desarrollo de una nuevo método de análisis de datos, los dos investigadores consiguieron comparar los picos de edad para un total de 30 subconjuntos diferentes de la inteligencia. “Estábamos analizando cuándo ocurría el pico de estas habilidades cognitivas, y nos dimos cuenta de que no había un solo pico para todos los niveles, sino que éstos aparecían por todos lados”, asegura Hartshorne.

Sin embargo, la cantidad de datos no era lo suficientemente potente como para sacar conclusiones definitivas, por lo que decidieron reunir más informes. Gracias al estudio de cuatro tareas específicas comprobaron, por ejemplo, que la velocidad máxima en el procesamiento de la información se alcanza sobre los 18-19 años. La memoria a corto plazo, por su parte, sigue mejorando hasta los 25 años aproximadamente, se nivela y comienza a decaer sobre las 35 primaveras. Finalmente, concluyeron que la capacidad de evaluar los estados emocionales de otras personas llega a su máximo entre los 40 y 50 años.



Así pues, si notas que ya no memorizas, reconoces o puedes realizar tareas cognitivas tan rápido como antes, no te preocupes, probablemente estés mejorando otras muchas capacidades.