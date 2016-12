Enfermedades medievales: diagnosticando con dibujos

Durante siglos, la mejor representación de la infinidad de dolencias conocidas existía solo en las ilustraciones de los libros de medicina. Ahora, un volumen recién publicado en inglés, The Sick Rose: Disease and the Art of Medical Illustration, de Richard Burnett, ha recopilado algunas de las mejores ilustraciones médicas de la historia.

El libro se centra en el siglo XIX, cuando se vivió un enorme auge de las epidemias asociado al crecimiento de las ciudades, la mala higiene y la pobreza. De forma paralela la ciencia y la medicina comenzaron a dar pasos de gigante, como por ejemplo con las primeras vacunas o la aceptación de que algunas enfermedades estaban causadas por microorganismos.

Artistas, médicos e impresores se aliaron en aquella época para producir detalladísimas ilustraciones de las etapas del cólera, la no siempre fácil diferenciación entre la lepra y otras lesiones congénitas, o inquietantes imágenes que describían el progreso imparable del cáncer. Estas son algunas de las imágenes recogidas en el libro, publicado por la editorial Distributed Art Publishers.