La lista de 19 transgénicos que se consumen (y mucho) en EEUU

Hace unos días el nuevo gobierno municipal de Madrid se metió en un pequeño lío cuando anunció a través de su cuenta de Twitter que iban a hacer de la capital una 'zona libre de transgénicos'. Los comentarios de detractores políticos eran esperables, pero llamaba la atención la cantidad de gente cercana a ellos (muchos vinculados al mundo científico) que les recriminaban cargar contra este tipo de cultivos. En realidad su acción daba respuesta a una de sus propuestas electorales, pero el revuelo que se montó hizo que publicaran una explicación de la medida. Sonada fue también la entrevista en la que el ahora líder de Podemos en Aragón, el científico Pablo Echenique, mostraba que no estaba en contra de ellos (y, de paso, azotaba algunos postulados al respecto)

Como él mismo decía, y también hemos explicado en alguna ocasión, lo de modificar genéticamente cosas no es ni bueno ni malo en sí mismo. El hombre lleva mucho tiempo haciendo eso, y no siempre desde el laboratorio. Hay especies animales que no existirían de otra forma, y, aplicadas a la vegetación, estas técnicas de selección genética buscan en realidad proteger los cultivos contra algunos insectos invasores o contra herbicidas peligrosos.

El problema al respecto es que un polémico estudio anunció hace años que los transgénicos eran potencialmente cancerígenos, pero hace un par de años dicho estudio fue cuestionado y desmentido... aunque el daño de imagen perdure en nuestro imaginario. En Europa se legisla de forma muy conservadora al respecto, y buena muestra de ello es el ejemplo de la patata transgénica que aquí cultivamos pero no vendemos y exportamos a EEUU, donde sí se comercializa.

En EEUU también hay recelos y preocupaciones al respecto, pero son mucho más permisivos que en Europa, también en esto. De hecho, hay hasta diecinueve grandes variedades agrícolas transgénicas que se consumen en EEUU, diez de las cuales se producen allí.

En el 'top 3' destacan tres cultivos producidos y consumidos allí con un buen número de variedades: hasta 33 tiene el maíz, 20 la soja y 16 el algodón ¿De qué tipo? De todos: tolerantes a gusanos del maíz, lepidópteros o polillas, así como a los efectos de determinados herbicidas, por ejemplo. Estos esquemas de Time lo explican con detalle

Los dos siguientes de la lista, el tomate y la colza, están autorizados en EEUU, pero no se producen allí (igual que otros cultivos transgénicos llamativos, como el arroz o el tabaco). Sí lo hacen la patata, la papaya, el calabacín, la alfalfa, las manzanas o los rábanos.

Si la lista de los autorizados te parece grande, echa un ojo a la de los que no lo están, que es aún mayor.

Que existan variedades transgénicas de estos cultivos no implica directamente que se vendan para alimentación humana (que también). Se usan desde para alimentar al ganado hasta para biocombustible, pasando por la fabricación de textiles o materiales variados.

Tumbado el argumento de que los transgénicos sean cancerígenos, queda el argumento medioambiental (que es el que suscribe el entorno de Podemos antes citado): determinados cultivos pueden dejar una huella ambiental determinada, ya sea por los productos utilizados ya sea porque se mezclen con cultivos no transgénicos y eso pueda cambiar las especies para siempre.