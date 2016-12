Los 'minions' podrían ser 'ascendentes' humanos

Los artículos universitarios pueden ir en muchas y creativas direcciones, pero el trabajo de Krisho Manoharan y Ruth Sang Jones, de la Universidad de Leicester, va más allá. Estos investigadores han dado un paso hacia atrás en el tiempo, exactamente a hace 400 millones de años, cuando los 'minions' supuestamente poblaron la Tierra, según sus películas.

El estudio se centra en desmarañar el 'Genoma Minion' que a su parecer tiene muchas similitudes con el de los humanos. Es decir, han encontrado un nexo evolutivo entre nosotros y esos seres con peto azul, gran sonrisa y gafas redondas que se hicieron famosos en la gran pantalla con el villano Gru. Y parece que todo tiene explicación.

Para llegar a esta conclusión, midieron las proporciones de estos personajes amarillos. El pequeño tamaño de sus extremidades en comparación con su alargada cabeza desprende posibles síntomas de hipocondroplasia y enanismo, de ahí su escasa estatura. Esto estaría provocado por la mutación del gen FGFR3.

Sus grandes ojos, que más bien parecen las ventanas de un submarino retro (o un submarino amarillo, claro, como el de los Beatles) están relacionados con el gen Pax6, responsable del desarrollo del cerebro y de la vista. Su mutación provoca precisamente que algunos de ellos tengan un ojo y otros dos.

Qué decir de ese particular vocabulario del que hacen gala, con un léxico de escasas palabras combinadas, que se reduce casi a 'ukelele, banana y bello'. El gen FoxP2 estaría detrás de esta particularidad, necesario para un óptimo desarrollo del lenguaje y del habla. A pesar de ser repetitivo y escaso, es un reflejo de un primario lenguaje humano.

Para terminar con su genoma, los cromatóforos, células encargadas de la pigmentación de los animales, serían los culpables de que parezcan pequeños limones amarillos.

Los estudiantes, fans -por si no lo habíais deducido hasta ahora- de los 'minions', hicieron una tormenta de ideas hasta darse cuenta de que su descabellada teoría podría tener sentido en un mundo en el que los pequeños no fueran dibujos animados y así fueron conectando cada característica con la realidad humana.

Aunque pudiera ser real, sí hay un par de hechos que no casan con estas conexiones entre especies. Por ejemplo, los personajes no tienen necesidades reproductivas (o al menos, no nos han dejado verlas) y aparentemente son inmortales.

En cualquier caso, lo que destaca la Universidad de Leicester es la capacidad de sus alumnos de desgranar toda la inmensa información que les llega y que mediante un pensamiento creativo y científico puedan llegar a conclusiones plausibles. Pero en otra galaxia, en otro mundo, en otro momento... ¿no sería maravilloso compartir algo de historia con las personitas redondeadas y amarillas más adorables de los últimos tiempos? Sólo nos queda decir '¡Poopaye!' y '¡Tank yu!'.