Tu perro no confía en ti cuando estás enfadado

Aunque los humanos llevan disfrutando de la compañía de los perros durante miles de años, sus inseparables mascotas todavía guardan muchos secretos. Si un experto cuestionaba recientemente que a los canes les gusten los abrazos, un nuevo estudio publicado en ‘Animal Congnition’ revela cómo reaccionan ante un enfado de su dueño.

Sus autores, investigadores en psicología de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos, han realizado dos experimentos para analizar las respuestas del mejor amigo del hombre a emociones positivas y negativas.

En ambos, los participantes humanos señalaban a los animales un área para que estos la explorasen y recogieran un supuesto objeto. El fin era comparar la reacción de los canes cuando las personas se dirigían a ellos de buen humor y cuando lo hacían como si estuvieran furiosos, modificando su tono de voz.

Los investigadores comprobaron que los perros tardaban más o directamente no cumplían sus órdenes cuando los individuos se mostraban irritados. No se arriesgaban a aventurarse en una zona desconocida porque su dueño no le transmitía confianza. “La presencia o ausencia de afectividad influye en el comportamiento de exploración de los perros”, dicen en el estudio. En otras palabras: si quieres que tu mascota te obedezca, no le hables como si estuvieras enfadado.