Pide ayuda a los niños para poner nombre a un nuevo árbol por una buena causa

Todo comenzó, como tantas otras cosas en ciencia, de casualidad: Andy Marshall se encontraba en un remoto bosque de montaña en Tanzania con el objetivo de estudiar al mono kipunji, uno de los primates más raros del mundo. De repente, le llamó la atención un curioso árbol que no fue capaz de identificar y, tiempo más tarde, rebuscando entre muestras del herbario del Museo Nacional de Kenia, se dio cuenta de que se trataba de una especie completamente nueva del género Polyceratocarpus. "Se trata de un árbol tan alto como un roble, por lo que me sorprendió bastante que no hubiera sido descrito con anterioridad", explica el científico. "Si todavía hay árboles que han pasado desapercibidos, ¡imaginad la cantidad de especies pequeñas que aún están a la espera ser descubiertas!", explica emocionado.

Marshall ha decidido aprovechar el hallazgo para una causa solidaria, y ha lanzado el concurso "Schools of forest": el colegio que recaude más fondos para la conservación de los bosques tropicales tendrá el privilegio de escoger el nombre para la nueva especie de árbol. “Ahora mismo, muchas personas están pensando en encontrar el árbol de Navidad perfecto, pero yo quiero que piensen en un árbol totalmente distinto", explica el investigador. "Esta es una fantástica oportunidad para que los más jóvenes se impliquen en la defensa de la naturaleza, y a la vez ganen fantásticos premios como por ejemplo elegir el nombre para el árbol".

Las escuelas que recauden más de 50 libras recibirán camisetas, y las que logren sumar más de 1.000 libras se hermanarán con un colegio de Tanzania y serán invitadas a una ceremonia de entrega de premios. Además, todos los centros recibirán recursos didácticos adaptados a su plan de estudios. El nombre de la nueva especie será anunciado en un trabajo de investigación que se publicará a principios de 2016 en la revista PhytoKeys.

Los fondos recaudados serán destinados a la obra de la asociación CIRCLE en Tanzania, que trabaja en colaboración con el Proyecto forestal Udzunwa para proteger los bosques tropicales a través de la investigación científica, la gestión forestal, la presión política y la educación comunitaria.