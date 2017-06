Una rápida fusión del hielo de Groenlandia provocaría millones de desplazamientos en África

El pasado año Naciones Unidas advertía de que “el cambio climático se ha convertido en una seria amenaza para los habitantes del Sahel”. Ahora, un nuevo estudio ha estimado que una rápida fusión del hielo de Groenlandia podría provocar grandes sequías en esta región africana, lo que, unido a las estimaciones de crecimiento de población, conllevaría la migración de millones de personas.

La zona de el Sahel es una franja del norte de África que va desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico y que es especialmente sensible a las variaciones del clima. Esta región tiene una estación húmeda en verano de la que depende la agricultura de la región. Pero esta estación es especialmente sensible a las variaciones en las temperaturas superficiales del mar en el Mediterráneo, el Pacífico Occidental y el Atlántico Norte.

El nuevo estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', se ha centrado en analizar las consecuencias que tendría una variación de temperatura en el Atlántico Norte inducida por un rápido deshielo de Groenlandia, ya que según los investigadores "el agua dulce resultante de las capas de hielo podría tener impactos significativos en el clima global y especialmente en las áreas tropicales vulnerables".

Los autores de esta investigación se apoyan en el hecho de que durante último período glacial se produjeron episodios de megasequías en la región del Sahel. Estos episodios se debieron al hecho de que las grandes descargas de agua dulce provocadas por la fusión del hielo provocaron un desplazamiento de hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales.

Los investigadores consideran que en el futuro "tales episodios tienen el potencial de inducir una drástica desestabilización del agroecosistema del Sahel", y para demostrarlo han utilizado una serie modelos climáticos computacionales.

Mapa de la zona del Sahel | Felix Koenig (Wikipedia)

Con ellos analizaron la evolución del clima en un escenario de fusión rápida del hielo de Groenlandia y concluyeron que la descarga de agua dulce procedente de esta fusión "provocaría una disminución significativa de las precipitaciones de monzón en África Occidental, lo que afectaría a las prácticas agrícolas", especialmente en la zona de el Sahel.

Según los autores del estudio, mediante la combinación de estos resultados y el aumento de población descrito en algunas proyecciones demográficas se pueden estimar los flujos de migración humana y concluyen que, ·si no te toman medidas de adaptación, decenas e incluso cientos de millones de personas podrían verse obligadas a abandonar el Sahel a finales de este siglo".

La reducción de emisiones favorecería las lluvias

Otro estudio reciente ya había llamado la atención sobre las consecuencias que el cambio climático podría tener en esta región africana. Según un trabajo publicado en 'Journal of Geophysical Research: Atmospheres', la reducción de las emisiones de dióxido de azufre en EEUU provocaría que el cinturón de lluvias tropicales "se desplace de nuevo hacia el norte […] especialmente a la zona del Sahel".

Es decir, que la reducción de emisiones no solo ralentizaría el calentamiento global, haciendo menos probable una rápida fusión del hielo de Groenlandia, sino que a través de la reducción de la cantidad de dióxido de azufre en la atmósfera se favorecería la permanencia de la estación húmeda en el Sahel.

Sin embargo, es importante señalar que es muy difícil predecir la evolución del clima en esta región, debido al gran número de factores que intervienen. De hecho, un estudio publicado el año pasado en 'Nature Climate Change' señalaba que es precisamente el cambio climático el que podría estar haciendo que aumenten las lluvias en el Sahel.

Según este estudio, el factor más importante a la hora de predecir la estación húmeda en esta zona no sería la temperatura del Atlántico Norte sino la del Mediterráneo, cuyas altas temperaturas inducidas por el cambio climático, estarían favoreciendo la aparición de lluvias en esta región.