La revista Scientific American reúne en un polémico artículo seis dolencias, que estas técnicas intentan mitigar desde la conducta, las emociones o la relajación, frente a la prescripción médica de fármacos.

La publicación rescata estudios de psicoterapia que relatan una fuerte e íntima relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo (nos duele aquí, porque pensamos o sufrimos así).

Dolor de cabeza.- Frente a la receta de calmantes, los investigadores de la Universidad de Camberra usaron técnicas de atención plena –basadas en la relajación- para amortiguar el dolor de cabeza crónico, uno de los más comunes.

Disfunción sexual femenina.- Las farmacéuticas buscan la denominada Viagra femenina para sanar la escasa excitación o el bajo deseo sexual. Mientras, la psicoterapia probó técnicas de meditación o terapia conductiva para mejorar la vida sexual de las mujeres, según estudio publicado en Behaviour Research and Therapy.

Insomnio.- Valium es, quizás, una de las palabras más usadas por los insomnes. Sin embargo, algunas investigaciones aseguran que los pacientes que han seguido terapias cognitiva - conductal (TCC) lograron alcanzar mejor calidad de sueño que aquellos que optaron solo por los sedantes.

Infertilidad.- Cuando es el estrés el impedimento de quedar embarazada, los tratamientos psicológicos intentan ayudar contra la infertilidad. Algunos estudios lo recomiendan como medida paralela a la fecundación in vitro.

Fibromialgia.- Este dolor combinado de las articulaciones, fatiga y depresión se está tratando con antidepresivos, analgésicos o fármacos experimentales. No obstante, al ser la conducta depresiva uno de los factores agravantes, las mencionadas TCC se están utilizando en pacientes de fibromialgia.

Colon irritable.- Para esta dolencia intestinal –dolor de abdomen y alternancia entre estreñimiento y diarrea- los psicoterapeutas recomiendan cambios drásticos en la dieta o un estilo de vida más pausado. No en vano, hasta el 90% de los pacientes conviven con la ansiedad, depresión o fobia social. Las terapias contra esa angustia funcionaron entre los pacientes observados, según un estudio publicado en Journal of Psychosomatic Research.

El artículo de la Scientific American no ha estado exento de polémica entre ciertos sectores médicos, al rescatar estudios de archivo sobre este tipo de terapias, o por no dar un apoyo más expreso a la psicoterapia como método complementario a los fármacos y no como única fórmula de cura.