La variada organización política animal

HAY ESCLAVISMO, ROTACIÓN DE PODER Y CHOQUES 'DIALÉCTICOS'

La política a veces puede explicarse con animales. Y no, no es una crítica gratuita a la clase dirigente, sino una metáfora de las distintas formas de gestionar los asuntos públicos con la forma en la que actúan nuestras especies vecinas. A fin de cuentas no somos tan originales ni tan modernos.