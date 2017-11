Aprueban una pastilla digital que se chiva a tu médico si no te la tomas

A lo largo de la historia ha habido muchos chivatos. La mayoría han sido tratados de traidores y vilipendiados por ello, especialmente Judas, el traidor por antonomasia. Con el paso de los siglos han surgido más delatores, que acaba de sumar a un nuevo miembro, menos retórico y más electrónico, pero igualmente eficaz a la hora de delatar a aquellos que le rodean. Lo curioso es que, esta vez, nuestro chivato es una pastilla.

Hace apenas dos semanas que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el primer medicamento que dispone de un sistema digital de seguimiento que determina si el paciente se lo ha tomado o no. “Abilify MyCite tiene un sensor comestible insertado en la píldora que registra si se tomó”, explica la propia agencia en un comunicado.

Cuando un paciente ingiere este pequeño Judas, la píldora envía un mensaje desde el sensor a un parche que debe pegarse en la espalda. Luego, el parche transmite la información a una aplicación móvil para que puedan controlar la medicación que han tomado a través de su teléfono.

Por último, y ahí está una de los aspectos más polémicos de este nuevo ingenio, los pacientes también pueden firmar un consentimiento para que su médico y sus familiares puedan acceder a los datos a través de un portal web, que muestra la fecha y la hora exactas en que se ingirieron las píldoras.

El medicamento en cuestión es un antipsicótico que se suele utilizar para el tratamiento de la esquizofrenia, los episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar y como tratamiento complementario de la depresión grave en adultos.

Desde la FDA aseguran que la posibilidad de controlar el seguimiento de tratamientos para enfermedades mentales puede ser útil para algunos pacientes. Sin embargo, algunos especialistas entrevistados por medios como 'The Washington Post' o 'The New York Times' consideran que comenzar a utilizar este tipo de medicamentos en pacientes con esquizofrenia puede aumentar más su desconfianza y su paranoia.

Estos especialistas también plantean sus reservas sobre los posibles problemas de privacidad que pueden generar este tipo de medicamentos, y cuestionan el hecho de que los pacientes puedan sentirse presionados a la hora de seguir un tratamiento.

Curiosamente, no todas las interpretaciones históricas de Judas coinciden con la imagen bíblica del gran traidor. En una de las obras de Jorge Luis Borges, el genial escritor argentino le define como el único de los apóstoles que se sacrificó haciendo de delator, “el peor delito que la infamia soporta”, ya que Jesús le necesitaba para ser crucificado y que la historia siguiera su curso.

Quedará en manos de la historia saber si este nuevo medicamento, desarrollado por la empresa Proteus Digital Health, es considerado simplemente como un chivato que viola la privacidad de los pacientes o, por el contrario, se piensa en él como un actor necesario que abrirá una nueva vía para realizar el seguimiento de los tratamientos.