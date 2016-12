Encuentran una manera rápida de convertir agua de mar en agua potable

Científicos egipcios han logrado desarrollar una manera de convertir el agua de mar en agua potable, y en tan sólo unos minutos. Es una técnica de desalinización llamada pervaporación, que permite eliminar la sal del agua de mar. Unas membranas sintéticas, fabricadas concretamente para este dispositivo, se utilizan para filtrar grandes partículas de sal e impurezas, con el objetivo de que sean evaporadas. Después el resto se calienta, vaporiza y condensa de nuevo en agua limpia.



Ahora llega la pregunta clave, ¿el nuevo método es de bajo coste? Los investigadores aseguran que estas membranas se pueden hacer en cualquier laboratorio, utilizando materiales baratos que están disponibles a nivel local. Además, la parte de vaporización del proceso no requiere ninguna electricidad. Esto, unido a que es un proceso muy rápido y especialmente apropiado para zonas sin una fuente de suministro regular, son tres factores muy importantes para los países más empobrecidos.



Y como era de esperar, la técnica no sólo desala el agua del mar, sino que consigue excluir aguas residuales y suciedad de ella. Esto ha sido posible gracias a la experiencia de los investigadores en ramas como la oceanografía, ingeniería química, ingeniería agrícola y biosistemas.



Helmy El-Zanfaly, profesor del Centro Nacional de Investigación de Egipto, ha manifestado que "la tecnología implementada en el estudio es mucho mejor que la ósmosis inversa, utilizada actualmente en Egipto y la mayoría de los países de Oriente Medio y Norte de África".



Pero no todo son celebraciones. Los científicos advierten de que se requiere mucho trabajo antes de que este tipo de tecnología pueda ser puesto en acción y es que, para empezar con buen pie, los creadores del proyecto, publicado en la revista Water Science and Technology, deben establecer una prueba piloto que confirme sus hipótesis.



En cualquier caso, lo cierto es que un nuevo método de este tipo no debería hacerse de rogar mucho tiempo, y es que, aunque a priori parezca algo sencillo, su puesta en práctica conllevaría la mejora de la calidad de vida de más de 750 millones de personas que no tienen acceso a agua potable actualmente.