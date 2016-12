Alternativas para prescindir de los post-it gracias a tu móvil

Reconócelo: por mucho smartphone y tablet que lleves encima, sigues dejando papelitos con notas allá donde vas. Un post-it, una libreta, el mantel de papel del bar donde comes o -aún peor- tu propia mano. Seremos muy digitales y todo lo que tú quieras, pero aún no han inventado nada lo suficientemente versátil y cómodo como para que dejes de pintarrajear cada rincón para acordarte de todas esas cosas que tienes que acordarte.

Evernote está muy bien: que si notas de texto, que si fotos, que si grabaciones de voz, que si se sincroniza con todos nuestros dispositivos... Además, puedes automatizar parte de su funcionamiento uniéndolo a IFTTT. Sí, pero no es lo mismo: en el fondo todos los que usan Evernote siguen recurriendo al boli y al papel... y eso es por alguna razón.

La pregunta es... ¿eres suficientemente manitas? Porque Giovanni Re, un diseñador gráfico, tenía este mismo problema y decidió darle solución. Con cola, cartón pluma, una funda para móvil, una regla y un cutter ha creado una herramienta para fotografiar y digitalizar sus anotaciones. Una vez hecho eso, con aplicaciones como Evernote sí podrás tener una gestión perfecta de tus post-its.

¿Para qué tanta historia? Porque sirve para hacerlo desde una perspectiva perfectamente frontal y sin arrojar sombra alguna. Y el montaje es bastante sencillo, incluso te facilitan los planos para hacerlo

¿Qué pasa, que no eres ningún MacGyver de la vida? Vale, entonces igual te interese conocer LinoIt, una app cuyo fuerte no es el diseño, pero sirve para crear corcheras virtuales, accesibles desde cualquier dispositivo. Algo es algo...

Si eres de Android lo más parecido que puedes encontrar a una corchera es Google Keep, una app bastante reciente que permite crear notas que recolocas y jerarquizas clicando y arrastrando sobre el widget de escritorio. No es tan versátil como un post-it, pero hace las veces de corchera digital... y sincronizada en cualquier dispositivo, como no podía ser de otra forma con Google.

Luego hay opciones de las que ya hemos hablado: esperar a que la holografía interactiva se popularice, como es el caso de este prototipo de escáner gestual de Fujitsu...

... O bien optar por mezclar lo analógico y lo digital con esta funda para móvil que trae post-its incorporados.