Apps y lápices para usar tu móvil o tablet como un lienzo profesional

Los chavales ya no toman apuntes con bolis y papel, ni siquiera con ordenadores portátiles. Los ejecutivos (o ejecutantes) van a las reuniones con su tablet o móvil bajo el brazo, y directamente apuntan lo que les resulta interesante en su app de notas favorita. También los post-it han visto amenazado su reinado

Pero no todo va a ser organizar, calendarizar, anotar o apuntar. En cuántas clases o reuniones has matado el tiempo mientras garabateabas en alguna página en blanco (eso sí, escuchando atentísimamente). Para eso había muchas apps y stylus apañados, pero no hace demasiado no había alternativas realmente funcionales, orientadas incluso a profesionales.

¿Qué usan los diseñadores en su día a día? Desde luego no dibujan y luego escanean, limpian, editan y retocan en su ordenador: la mayoría de ellos llevan años usando tabletas digitalizadoras para dibujar directamente en el ordenador. Y ahí el líder indiscutible, por calidad y prestaciones, era Wacom. Eso sí, sus productos siempre han sido carísimos: una tableta para dibujar del tamaño de una cuartilla A5 superaba con creces los 300 euros hace unos años.

Y llegaron las tablets.

A diferencia de otros sectores que sufrieron un colosal derrumbe cuando los smartphones y tablets invadieron nuestras vidas (como los GPS tradicionales, por ejemplo), los fabricantes de tabletas digitalizadoras y stylus han sabido reinventarse. A fin de cuentas, un móvil o una tablet de gama media-alta tiene una pantalla de alta sensibilidad, apta para dibujar con precisión, y ahí no valen los dedos: hacen falta 'lápices' adecuados.

Wacom: apps para todos y lápices variados

Los que eran los líderes del sector han sabido reconvertirse para mantener su posición. Wacom ha lanzado una app llamada como uno de sus exitosos modelos, Bamboo, tanto en iOS como recientemente en Android, compatibles con cualquier elemento que toque la pantalla (desde un stylus hasta tu propia mano).

Eso sí, además ofrecen un montón de stylus creados por ellos mismos, cada uno compatible con diversos dispositivos, y a precios muy competitivos. El más barato es el Bamboo Stylus Mini, que por 9,95$ ofrece una enorme compatibilidad (con iPhones, iPads, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy III, Asus Nexus 7, Acer Iconia, Kindle Fire o Sony Xperia Tablet S) en un formato reducido y con clip de enganche a la entrada de los auriculares. Es, claro, el más impreciso.

A partir de ahí la oferta va mejorando: el Bamboo Stylus Solo (19,95$) ya es de tamaño normal, aunque lleva una punta también de precisión relativa, mientras el Bamboo Stylus Duo (29,95$) incorpora ya dos punteras, una de ellas de alta precisión.

Llegan luego los productos específicos, como los Bamboo Stylus Feel con punteras intercambiables (finas y gruesas, firmes y blandas) y compatible con un montón de productos salvo con los de Apple (Asus, Dell, Fujitsu, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Samsung, Toshiba...) o, más concretos, los Bamboo Stylus Feel para Galaxy Note, exactamente igual que el anterior pero específico para esos dispositivos, además de optimizado para un especial reconocimiento de la escritura caligráfica. Ambos salen por 39,95$.

Pero no creas que en Apple se pondrán celosos porque dos stylus de Wacom no funcionen en iOS porque la joya de la corona es para ellos. Se trata del Intuos Creative Stylus, de 99,95$, especialmente hecho para los iPad más avanzados (del 3 en adelante), y con una funcionalidad exclusiva: detecta más de 2.000 niveles de presión para que el trazo sea exactamente el mismo que dibujarías sobre el papel. Todo ello envuelto en un maletín especial, carcasa de aluminio, punteras intercambiables y un diseño en azul o negro a la altura de Apple ¿La conectividad? Bluetooth 4.0 de alta calidad y bajo consumo de batería.

Y si no te gusta la app de Wacom, este producto premium es compatible con hasta 31 apps diferentes, para que puedas elegir, cada una con más o menos compatibilidad. Entre ellas Autodesk SketchBook Pro, Procreate o NoteShelf

Paper, Pencil y Book: los outsiders de lujo

El movimiento de Wacom sacando la artillería para sobrevivir, con su app y sus stylus, en mitad de un nuevo mercado contra el que no podría haber competido ha sido muy inteligente. Por el camino ha perdido cuota de mercado de sus tabletas digitalizadoras, sustituidas por las otras tablets con las que ha hecho compatibles sus dispositivos, pero había que rendirse a la evidencia: adaptarse y perder algo o morir y perderlo todo.

Pero como en todo nuevo mercado emergente, irrumpen otros actores. En el mundo de las tabletas digitalizadoras pocos podrían haber osado toser jamás a Wacom, pero en las tablets aparecieron los genios de Fifty-Three (53 para los amigos) y se sacaron de la chistera algunas genialidades.

Lo primero fue la app, llamada Paper, únicamente dispobible para iOS. Fue elegida app del año 2012 por su funcionalidad y diseño. Presenta una serie de cuadernos con formato Moleskine sobre los que dibujar y organizar creaciones, pudiendo borrar y arrancar hojas (que para algo el mundo digital es más permisivo con esas cosas). Simple, sencillo y con un acabado perfecto: colores pastel, herramientas de pago in-app para diferentes tipos de trazado y una sencillez extraordinaria para unos resultados muy atractivos.

Pero todo 'paper' necesita un 'pencil', y fue lo que hicieron: crearon su propio Stylus. Sólo uno, con dos acabados, mismas funcionalidades y un toque que Wacom no tiene. Si Wacom ofrece compatibilidad, diseño moderno y opciones diversas de diversos precios, Fifty-Three ofrece diseño y experiencia de usuario, además de sencillez. Como si Wacom fuera Android y Fifty-Three hubiera nacido para ser Apple, para entendernos.

Su lápiz no es metalizado, ni ergonómico: es un fragmento de madera de nogal de terminación angulosa, con otra variedad en negra hecha de grafito, en ambos casos de una sola pieza. La sensación es la de dibujar con un auténtico lápiz artesano, de peso equilibrado, añadiendo una experiencia inmejorable a la creación artística.

Pero el nogal y el grafito de este 'lápiz de carpintero' se quedan por fuera; lo importante va dentro.

Se trata de un complejo dispositivo con una 'goma de borrar' arriba, como los lápices de verdad, hecha con un sensor especial. Debajo, un conector Bluetooth 4.0 igual que el de gama alta de Wacom, sólo que esta vez la conexión no se da a través de un panel de administración ni una configuración complicada, sino directamente tocando. En la punta, un sensor de oro de 14 kilates para aumentar la precisión, y una puntera anti-erosión con un deslizamiento sobre la pantalla incomparable a otros stylus. Y todo ello con una batería de larga duración.

La combinación entre app y lápiz es la mejor forma de explotar sus posibilidades: detecta tu mano para no emborronar tus dibujos, ignorando su roce, a no ser que utilices los dedos para difuminar los trazos hechos. La puntera funciona con medidor de presión, y no necesita punteras diferentes porque los trazos se seleccionan directamente en la app. Eso sí, si quieres trabajar con otras apps también puedes. No tantas como con los lápices de Wacom (sólo Procreate y NoteShelf), pero ya decíamos que esto es lo más Apple del lugar... sin ser de Apple. Y Apple ya sabes que es compatible con un puñado de cosas que ellos eligen.

A todo esto sólo le faltaba una genialidad: pasar todos esos diseños del mundo digital al mundo real, impreso, lanzando 'Book'. Que es eso, una vuelta a los orígenes: el Moleskine