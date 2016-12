Beacon, la alfombra de yoga con la que te ahorrarás una pasta en el gimnasio

Septiembre es el mes de los buenos propósitos. Con la llegada del nuevo curso hacer más ejercicio es uno de los objetivos que muchos nos planteamos para resarcirnos de la holgazanería del verano, rebajar los litros de cerveza ingeridos y las tapitas que hoy campan a sus anchas por nuestras bien nutridas lorzas.

Pero tampoco te estreses. No hace falta que te machaques en el gimnasio como si no hubiera un mañana. Poco a poco, que las prisas no son buenas. Para empezar, si eres de los que se mueven menos que los ojos de Espinete, el yoga puede ser un buen ejercicio. Además del cuerpo también relajarás la mente, que seguro que te hace falta para volver a soportar a tu jefe y a ese compañero de trabajo insufrible.

Además, hoy en día puedes hacer yoga en casa, sin necesidad de dejarte una pasta en entrenadores o en gimnasios. Y de paso, olvidarte también de esos tutoriales de internet porque no conozco a nadie que no haya abandonado a los dos minutos y muerto del aburrimiento.

Desde la plataforma Quirky proponen la alfombra Beacon –no, bacon, no, deja de pensar en panceta que estamos hablando de eliminar molla indeseada-, que hará del yoga un ejercicio algo más entretenido.

La alfombra en cuestión tiene el aspecto de cualquier alfombra de yoga, fabricada en PVC y plástico de toda la vida. Sin embargo, hete aquí la novedad, lleva incorporados unos sensores vibratorios y unas luces led que harán de “profesor” y darán vidilla a tu clase de yoga.

En concreto, los sensores nos van indicando las posiciones que debemos ir adoptando al tiempo que evalúan si estamos haciendo bien los ejercicios, si repartimos el peso como toca y si nuestro equilibrio es correcto. Por su parte, las luces led nos indican si estamos haciendo bien o mal los ejercicios. La luz verde significará que somos unas máquinas del yoga y el rojo que somos unos mantas.

Mediante conexión Blutooth o USB vinculamos nuestra Beacon al dispositivo que quieras –móvil, tableta, ordenador…- y seguimos los pasos que vamos viendo en pantalla a través del programa que incorpora.

La alfombra Beacon funciona mediante una batería recargable y no es especialmente aparatosa. Sus dimensiones de 610 mm x 15mm x 1930 mm te permitirán guardarla hasta debajo de la cama para que no te estorbe en casa. Su precio ronda los 70 euros.