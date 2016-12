Cacharros para la vuelta al cole más geek

El verano llega a sus últimos días. Muchos ya habéis vuelto a la rutina y otros estaréis a punto de hacerlo. Para hacer más llevadera esta cuesta de septiembre psicológica existe una serie de gadgets que pueden hacer la vuelta al cole u oficina mucho más llevadera. Y además podrás presumir de ser el más geek de tus compañeros.

Para empezar, una para los nostálgicos que pasan de las tabletas y siguen usando los bolígrafos de siempre. Pero claro, no te vamos a vender un simple boli BIC. Este mola mucho más. Se llama Lernstift y detecta las faltas de ortografía o la letra ilegible mediante una pequeña vibración. Eso sí, tendrás que esperar un poco porque por el momento este boli tan chulo solo detecta faltas en alemán e inglés. Además, deberás desembolsar unos 150 euros si quieras presumir de él en la oficina.

Pero espera, vayamos al principio: para presumir de algo en la oficina primero tienes que llegar a ella, y para eso tienes que despertarte. ¿Cuántas ganas has tenido de lanzar el despertador contra la pared? Seguro que muchas, aunque esperamos que este despertador Tetris saque tu lado más tierno, aunque solo sea al recordar las muchas horas que echaste en partidas. El reloj va formando números mediante la caída de fichas a modo del mítico juego. Por supuesto, con su cancioncilla incorporada para despertarte. Lo puedes tener por algo más de 20 euros.

Aun despertando así, seguro que acabarás necesitando que tu compañera de mesa sea una buena taza de café caliente. Por ello, deberás hacerte con un calienta-tazas, que podrás conectar a tu ordenador mediante un puerto USB. Café caliente por muy pocos euros.

Los más pequeños de la casa también tienen derecho a su vuelta al cole tecnológica, aunque esta no lo sea tanto con lo que te vamos a mostrar. En apariencia es un móvil, pero no es más que una pizarra con forma de tal y hecho en madera. Vale, no es lo más tecnológico del mundo, pero tu hijo podrá vacilar de tener su primer movil ya en la guardería. Se llama i-Woody y no te costará ni 20 euros.

El móvil, una tableta, el ordenador portátil... ¿Cuántos aparatos llevas encima? Y seguro que más de una vez se te ha olvidado recargarlos durante la noche y andas sufriendo durante todo el día por si alguno te deja tirado. Deja estas preocupaciones a un lado y hazte con una mochila que recarga al mismo tiempo todos los gadgets que lleves encima. Además, son totalmente sostenibles al usar energía solar. Eso sí, tendrás que romper tu hucha...

En uno de esos bajones propios de la depresión postvacacional es inevitable acordarte de esas ricas y fresquitas cervecitas que te tomabas con la familia y amigos en el bar del pueblo. Y si iban acompañadas de una buena tapita, pues mejor. Para rememorar aquellos días felices, puedes hacerte con una alfombrilla de ratón con forma de tapa de jamón. Quien no se consuela...

Si con todo esto que te hemos presentado no se te ha pasado el bajón postvacacional, es que no tienes remedio. Así que lo único que te queda es respirar hondo, tomártelo con calma y, por último, apretar como si no hubiera mañana estas esponjitas antiestrés de Space Invaders.