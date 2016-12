Chromecast: el dispositivo de Google que en España no tenemos

¿Hay algo que podemos esperar más que el nuevo Nexus 5 de Google? Pues la respuesta es fácil: que podamos comprar Chromecast en España y que nos llegue en condiciones. Este aparato diminuto es el último intento de Google por conquistar la televisión de tu hogar, independientemente de que ya sea inteligente (Smart TV) o no, aunque tiene más sentido en el segundo caso.

Solamente con tener un puerto HDMI basta para ver contenidos en streaming mediante una red WiFi, aunque de momento Google lo ha limitado a aplicaciones autorizadas (Youtube, Vimeo, Neftlix, Pandora...) y a contenido enviado desde un navegador Chrome.

Y, aunque no es oro todo lo que reluce, este dispositivo puede ser potencialmente un gran golpe de efecto de Google cuando el proyecto madure (el kit para desarrolladores -SDK- está en fase inicial) y se puedan, entre otras cosas, reproducir archivos locales en la TV. Es, además, un paso adelante respecto al fiasco del Nexus Q, el centro multimedia de 299 dólares que Google presentó un año atrás y que murió prácticamente antes de nacer para el gran público. Y eso por no hablar de Google TV, que no termina de despegar.

Vamos a pasar a explicar por qué Chromecast podría llegar a ser, si los desarrolladores tienen suficiente libertad, un buen compañero para tu televisor por un precio bastante asequible.

¿Qué es y cómo funciona?

Chromecast es un stick USB que se conecta a la TV para poder visualizar contenido online de manera sencilla. Si tu tele cuenta con un puerto HDMI 1.4 (y superiores) podrá ofrecer la suficiente energía al aparato, sino será necesario utilizar un cargador microUSB (viene incluido). Después hay que configurarlo desde el PC o Mac para que reconozca la red Wi-Fi de tu casa. A partir de aquí, puedes hacer streaming desde cualquier dispositivo móvil (Android / iOS) o compartir pestañas de Chrome desde cualquier ordenador.

La opción de enviar contenido desde una pestaña del navegador es fácil, ya que las apps detectan que hay un Chromecast conectado y tu ordenador pasa a ser el mando a distancia del contenido que envías y reproduces en la televisión. Desde la aplicación para Android o para iPhone es más sencillo y rápido compartir el contenido (puedes seguir utilizando el teléfono o la tableta mientras reproduces lo enviado al Chromecast), lo que demuestra la intención de Google de que tengamos todo nuestros contenidos en un mismo ecosistema.

¿En qué estado de desarrollo se encuentra?

De momento hay muy pocas aplicaciones compatibles y Google eliminó la posibilidad de rootear el dispositivo para poder hacer streaming de cualquier archivo local, probablemente a la espera de mejorar el SDK para desarrolladores y de que aparezcan más aplicaciones oficiales para sacarle el máximo rendimiento posible.

¿Qué otras opciones hay en el mercado?

Aunque Chromecast está, de momento, muy limitado, las ventas en EEUU (el único país donde está disponible) pueden resultar determinantes para que Google pula su nuevo invento con todo su potencial. Sus dos competidores (vamos a llamarles de esa forma, aunque el producto de Google está en estado bastante embrionario) son el Apple TV y los dispositivos Roku.

El dispositivo de Apple es mucho más avanzado y también es casi tres veces más caro (100 dólares), contando con la importantísima ventaja de poder reproducir archivos locales y con la desventaja de que no es tan portátil como el dispositivo de los de Mountain View. El Apple TV no dice totalmente adiós a los cables pero, claro, su modo de vídeo en espejo sin necesidad de éstos es un auténtico lujo. Además, esta semana, coincidiendo con la llegada de iOS7 el 18 de septiembre, está previsto que reciba novedades.

Y hablaríamos de Roku, pero es que todavía no podemos disfrutarlo en España... y con Chromecast creo que os hemos puesto los dientes suficientemente largos por hoy.