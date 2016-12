Septiembre es el mes en el que vuelve todo. Vuelve el cole/instituto/universidad, vuelve el trabajo, vuelven los coleccionables de los quioscos (¿no es increíble que sigan existiendo?), vuelven las series de TV, vuelven los estrenos de cine... y también vuelven los productos y empresas tecnológicas, que suelen aprovechar este mes para presentar sus novedades de cara a las compras de Navidad (que están más cerca de lo que crees).

Si este verano has estado despistado, te traemos una lista de novedades techies que se presentan este mes:

1.- iPhone 6. Si esto no lo sabes, definitivamente has vivido en otro mundo. Salvo sorpresa mayúscula, el próximo día 9 Apple presentará su iPhone 6, que, por lo que se ha filtrado, parece traer novedades muy jugosas: un tamaño mayor, una pantalla más grande y estilizada, un diseño mucho más fino, la llegada de iOS8... La compañía de la manzana sabe manejar como nadie las expectativas de sus fan boys, y su nuevo terminal no va a ser una excepción. Eso sí prepara la cartera, porque su precio podría rondar los 900-1.000 euros.

2.- Samsung Galaxy Note 4. Samsung no presentará este mes un smartphonecomo tal, aunque sí una phablet. Se trata del Samsung Galaxy Note 4, que será el más madrugador. El miércoles 3 ya podremos ver en vivo y en directo el nuevo dispositivo de Samsung, que tendrá que sorprendernos mucho si quiere superar los buenísimos resultados del Samsung Galaxy S5. Por lo pronto, parece que el nuevo terminal tendrá 3GB de RAM, dos procesadores disponibles (Snapdragon 805 y Exynos 5433), una pantalla de 5,7 pulgadas y una resolución de 2K. Desde luego, si en Samsung pretenden superar al S5, no podemos decir que no se lo hayan currado.

3.- Meizu MX4. Si no te gustan los típicos iPhone, Samsung y demás, es probable que seas fan de Xiaomi, la compañía china que se ha colado en el dominio bipartidista de los dos gigantes tecnológicos. Pero si aún eres muy radical y -aunque te gustan los terminales chinos- Xiaomi te parece mainstream, entonces te interesa un teléfono Meizu, otra de las marcas que se insertan dentro de la lista de prodigios chinos de los que últimamente podemos disfrutar. En este caso parece más que probable que este mes vea la luz el Meizu MX4, un nuevo terminal con el que la firma pretende seguir haciendo frente a Xiaomi. Poco se sabe aún del nuevo Meizu MX4, aunque parece que tendrá una pantalla de 5,4 pulgadas y una resolución de nada menos que 2.560x1.440 píxeles.

4.- Windows 9. Apartándonos (brevemente) de los móviles, septiembre también trae una interesante novedad este mes: se trata de la nueva versión de Windows, que llegará el 30 de este mes. El nuevo Windows 9 llega para intentar seguir recuperando buena imagen para la compañía de Bill Gates, que desde su famoso (y ya difunto) XP va dando tumbos (con suerte dispar) en las nuevas versiones de su sistema operativo. Además, también conoceremos Cortona, el asistente virtual de Windows Phone, que ahora amplía su uso a todos los dispositivos de Microsoft.

5.- HTC One M8. Volviendo de nuevo a los móviles, HTC es otra de las compañías que no quiere alejarse demasiado de los grandes competidores. Por eso, la empresa taiwanesa nos traerá este mes el One M8, su nuevo terminal, que vendrá equipado con Windows Phone. Al principio hubo bastantes dudas sobre este nuevo smartphone, pero parece que trae novedades más que interesantes. Si quieres hacerte con él, no hace falta que esperes: aunque su gran promoción llegará en septiembre, el HTC One M8 ya se puede comprar.