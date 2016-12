Cinco usos domésticos para tu iPad

Victorinox Knife Block (en la imagen superior)

La cocina es sin duda uno de los lugares donde mejor y más provecho podemos sacarle a la tableta de Apple. Por ejemplo, podemos conseguir que lo que podría ser un simple soporte se convierta también en un utensilio la mar de útil en nuestra cocina. Guarda tus cuchillos y apoya tu iPad en un solo accesorio. Los cuchillos de Top Chef acaban de encontrar su aliado tecnológico perfecto.

Soporte para frigorífico (a la derecha)

Si después de emplear tu iPad en tu soporte de cuchillos aún te queda trabajo por hacer en la cocina, el frigorífico es el lugar ideal donde colocarlo. Piénsalo: las encimeras suelen estar sucias y necesitas un lugar limpio donde poner tu tableta. Ahora puede pegar tu iPad como si de uno de esos souvenirs magnéticos se tratara con el soporte para frigorífico de Belkin.

Bandeja para desayuno

Uno de los mayores placeres de la vida es que el ser amado te traiga el desayuno a la cama. Aunque también puedes ser un Howard Wolowitz y dejar que sea tu querida madre quien te lleve la primera comida del día nada más despertar. Lo importante no es quién, sino cómo. Ahora puedes desayunar cómodamente mientras te desperezas como una cría de osos panda con esta bandeja que incorpora una ranura para que coloques tu iPad. Así podrás desayunar y leer la prensa desde tu tableta y de la forma más cómoda y calentita del universo.

Soporte para el rollo de papel higiénico

Su uso es más que evidente. Hasta ahora todo hijo de vecino tenía en su cuarto de baño el habitual portarrollos. Las casas más tecnológicas sustituirán este clásico de los baños de todo el mundo por una especie de barra vertical flexible que, además de servir de portarrollos, dará soporte a tu iPad.

Retrete de entrenamiento

Seguimos en el cuarto de baño... o no. Tranquilo, no te asustes porque este es un cacharro dedicado a los más pequeños de la casa que ya sabes que no entienden de intimidad cuando de necesidades fisiológicas se refiere.

Uno de los momentos más críticos en la crianza de u hijo es el momento de quitarle el pañal y enseñarle dónde debe hacer sus cositas. Para que este tránsito no sea tan traumático puedes ayudarle con el iPotty, es decir, el “iOrinal”. Como verá es un orinal de toda la vida con soporte para iPad para que tu pequeño se distraiga mientra aprende a hacer lo que tenga que hacer.