Comprar o no comprar: debilidades y fortalezas del Apple TV

Para Apple, su 'set-top-box' ha sido durante años una chuchería, un elemento de segunda, o incluso de tercera. Las expectativas sobre cada próximo modelo se derrumbaban tras ver que cada generación era más de lo mismo respecto a la anterior. De hecho, sus ventas nunca han alcanzado ni de lejos la relevancia de los iPhone, los iPad o incluso los iPod en sus años mozos.

En 2015 eso ha cambiado. Ya está en las tiendas, ya puede comprarse, y ya han aparecido sus primeras aplicaciones. Es el nuevo Apple TV de cuarta generación.

Bienvenidos a la App Store (otra vez)

Las aplicaciones han ido llegando a nuestro escritorio con el Mac, a nuestra mochila con el iPad, a nuestro bolsillo con el iPhone y a nuestra muñeca con el Watch. Paralelamente, el coche ha tenido su ración con la llegada de CarPlay, de modo que faltaba el otro gran entorno de nuestras vidas: el salón.

El Apple TV 4 incorpora tienda de aplicaciones. Aplicaciones… y juegos. Ambos formatos se adueñan ahora de nuestro televisor. A propuestas como las de Netflix, Zova, HBO, Hulu, Showtime (algunas sólo para la región estadounidense) y la obvia YouTube, se unen juegos como 'Jetpack Joyride' o 'Rayman Adventures'. Lo cual nos lleva al siguiente punto.

El mando

Se llama Siri Remote, nombre que no deja mucho a la imaginación: con él podemos controlar la interfaz del Apple TV usando a Siri. Tres elementos llaman la atención:

El primero, que se mantiene simple. La misma esencia del modelo anterior, con sólo seis botones físicos. Lo segundo es precisamente Siri, porque la voz es protagonista: tiene micrófono, nos escucha y podemos dictarle órdenes tales como “muéstrame las mejores películas de comedia en Netflix” o “retrocede treinta segundos”.

Lo tercero es el panel táctil, ubicado en la mitad superior del mando, con el que podemos navegar por la interfaz, jugar... También incluye un acelerómetro y un giroscopio que nos permitirán usarlo para emular un palo de golf, el lanzamiento de un balón o la monitorización de un baile, por ejemplo, de cara a los juegos. Exactamente igual que el mando de la Wii.

Y también con vistas a los videojuegos tiene compatibilidad con mandos. No con cualquiera, sólo con los que la propia Apple certifique, claro. En la Apple Store ya se venden un par, completamente del estilo archiconocido de las consolas de sobremesa.

Resolución

Un aspecto que no gustará a muchos, sobre todo si se piensa en el Apple TV a largo plazo, es que su resolución máxima es de “sólo” 1080p, más que suficiente para la mayoría de los mortales hoy, pero que sabrá a poco para quien tenga ya una TV 4K. Y es que plataformas como Netflix o YouTube ya permitirían disfrutar de contenido en esta resolución, pero no será en el Apple TV.

Esto, que hoy es un contra menor, dentro de tres años será un contra subrayado y en negrita. Para entonces seguramente tendremos un modelo nuevo, pero no es la idea que un 'set-top-box' tenga el mismo ciclo de renovación que un smartphone, ¿verdad?

Conexiones

Otra cosa mala es que el Apple TV 4 no trae cable HDMI en su caja. Esto no es nuevo si se tiene memoria porque ningún Apple TV anterior trajo uno, pero sí choca con una idea arraigada en la compañía, que defiende que un producto esté listo para usarse desde el momento en que se saque de la caja.

Un consejo amigo: si has de comprar uno nuevo, no compres el 'oficial' que se vende en la Apple Store: cuesta 25 euros y no tiene más calidad que la mayoría de los que se pueden encontrar en el mercado a precios menores.

Precios

Y es que además, los precios del nuevo Apple TV tampoco son lo reducidos que eran en la generación anterior. Es comprensible, de todas formas: el actual es un dispositivo bastante más completo: 179 euros para la versión de 32 GB, y 229 euros para la de 64 GB.