Defiende tu lado de la cama con este marcador láser

Si eres de los que tiende a invadir el lado de la cama que no te pertenece -o peor, de quienes lo sufren- sabrás que eso es un serio problema de convivencia. Tu compañero o compañera de lecho puede ser de esas personas que caen en cruz sobre la cama: se expanden a lo largo y ancho del colchón y tú quedas tristemente relegado a unos poco centímetros en los que intentar concebir el sueño.

Y ya no hablemos si, además, por la noche es de los/las que se mueven más que la niña de 'El Exorcista'. La juerga, y no de las buenas, está asegurada. Y tu insomnio y tu mal humor al día siguiente, también.

Pues bien, esto es lo que parece que le ocurrió a un usuario del sitio web Reddit. Cansado de que su pareja invadiera su espacio personal nocturno optó por la tecnología al más puro estilo Jedi para paliar la situación. Porque estos invasores del espacio siempre niegan la mayor: '¿Yo? Pero si no me muevo de mi sitio', seguro que lo has escuchado esto más de una vez...

Total, el usuario en cuestión decidió cortar por lo sano, aunque no tan literalmente, pero sí de alguna forma. El caso es que se fue a eBay y compró por unos 30 euros un sencillo láser de luz roja que instaló sobre la cama de tal manera que el haz de luz dividiera el colchón en dos partes exactamente iguales.

De este modo, cuando se fueran a dormir tendrían perfectamente delimitado el espacio que le corresponde a cada uno para dormir plácidamente.

“En nuestra casa no hay debate, sólo los datos. Le pregunté a mi mujer quién creía que era el que más se metía en el lado del otro. Ella supuso que al 50%, pero no soy ningún novato", dijo el 'inventor' del sistema anti invasión nocturna. No hay ni que decir que el post que este usuario colgó en Reddit se hizo viral en poco tiempo. Y es que parece que no está solo en su lucha por su espacio vital...

Por el momento, la solución no deja de ser muy casera. No sería descabellado que, a partir de esta idea, surgieran otros láseres que, además de dividir la cama, emitieran algún tipo de sonido para advertir a nuestro compañero o compañera que se está pasando de la raya