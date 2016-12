Esta cámara te avisa si no te has puesto bien la crema de protección solar

Además de seguir las recomendaciones de los médicos sobre cuánto tiempo tumbarte al Lorenzo, qué protectores usar o en qué momento del día el sol es menos peligroso, la tecnología también se pone al servicio de la salud de nuestra piel.

Seguro que te ha pasado más de una vez el ponerte crema, pasar el día en la playa y cuando vuelves a casa encuentras pequeñas parte de tu cuerpo rojas como un cangrejo, porque que no has extendido bien la crema.

Pues estos parches tienen los días contados. La empresa Voxelight ha creado Sunscreenr, un gadget del tamaño similar al de un llavero que detecta aquellas partes de tu cuerpo en los que no ha llegado la loción protectora.

El dispositivo cuenta con una cámara ultravioleta de 1,3 MP, que muestra cómo los rayos UV se reflejan en la piel.

El funcionamiento es muy sencillo: si has aplicado la crema como corresponde, esta absorberá los rayos y verás tu piel negra a través del visor de este gadget.

Si no ves tu piel en negro, es que no has aplicado como toca la loción y ya estás tardando en embadurnarte.

Y te estarás preguntando qué pasa con partes de tu cuerpo a las que no te alcanza la vista, como la espalda.

Pues este permite grabar hasta 30 segundos para poder revisar las imágenes de esas partes de tu cuerpo.

Este método funciona también en pieles oscuras, aunque el contraste de la imagen es menor.

El proyecto ha recibido cerca de 130.000 dólares de financiación en plataformas de crowfunding y pronto comenzará a comercializarse.