En esta carrera los drones se controlan con órdenes mentales

Los pilotos de carreras (de drones) no siempre se arman con un mando de control voluminoso ni miran en una tableta. Al menos, no esta vez: en esta competición organizada por la Universidad de Florida los rivales se colocan un casco y se quedan mirando a un ordenador, nada más. Se trata de una interfaz cerebro-ordenador (BCI) y permite transmitir comandos al dron sencillamente pensándolas.

El equipo responsable del logro se muestra orgulloso de haber –como ellos dicen– lanzado la primera carrera de drones controlados por el cerebro. Antes de dar el pistoletazo de salida los pilotos se colocan una interfaz cerebral, que permite captar las señales neuronales que tienen lugar en el cerebro para convertirlas en impulsos eléctricos. Estos, finalmente, pasan a señales digitales.

Con el casco de la interfaz cerebral colocado, los participantes abren un programa en un ordenador y miran la pantalla. Se le pide al usuario que piense en algo concreto, como mover una silla hacia delante, y el programa recoge información sobre lo que ocurre en el cerebro en ese momento. De esta forma el software aprende a identificar cierta actividad cerebral con órdenes, con lo que es posible dirigir el dron con la mente en base a los patrones de comportamiento detectados.

La carrera de drones no fue frenética, la verdad, así que también se puede decir que es la primera carrera en la que la velocidad no fue un ingrediente a destacar: aquí el objetivo era sencillamente poder controlar las funciones básicas del dron -ascender, moverse hacia delante, atrás y a los lados-. Pero quién sabe si en unos años estos dispositivos no viajarán a 100 Km/h –como de hecho pueden hacer– controlados por la mente.

Las carreras con drones, un deporte en auge

El país pionero en esta especie de nuevo deporte –o actividad con pretensión de espectáculo de masas– ha sido sobre todo Estados Unidos, como con casi todo lo que tiene que ver con tecnología punta. Pero desde hace cosa de un año las carretas de drones se han extendido a otros lugares.

Europa celebró el pasado año la primera competición de este tipo de mano del Aerial Grand Prix, que se anteriormente había tenido lugar en Los Ángeles. En Dubai se celebró el pasado mes de marzo el llamado World Drone Prix, que por cierto ganó un adolescente de 15 años. El reto era llegar a un punto de equilibrio entre la habilidad para esquivar obstáculos y la velocidad.

Y es que estos dispositivos voladores preparados para las carreras pueden alcanzar velocidades vertiginosas, de hasta 20 Km/h. Y quizá, en breve, ser conducidos con el pensamiento sin mayor dificultad.