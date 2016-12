Esta maleta inteligente será el terror de las compañías low cost

Llegas al mostrador y ya los ves frotándose las manos por la clavada de al menos 40 euros que te van a pegar por pasarte del peso permitido en tu maletita de cabina. Pero, ¡no! No contaban con tu astucia y la Bluesmart.

Blusmart es una maleta inteligente, capaz de medir lo que pesa, mantenerse localizada y bloquearse y desbloquearse desde tu móvil o reloj inteligente. Además, también puede cargar hasta 6 veces tu móvil con una sola carga de batería.

“Después de décadas sin que hubiera ningún tipo de innovación en el sector del equipaje, nos imaginamos una maleta que resolviera todos los problemas del viajero actual”, explican sus creadores en la plataforma Indiegogo, donde han encontrado financiación de sobra.

Por unos 200 euros o 300 en su versión personalizada puedes ser el “niño más feliz” del aeropuerto.

Nada puede arruinar más nuestro viaje que el perder el equipaje. Con la Bluesmart, tu maleta avisará a tu móvil y se bloqueará automáticamente si detecta que te separas de ella, y te avisará a través de tu móvil o reloj inteligente si alguien intenta abrirla.

También podrás hacer un seguimiento de su ubicación mediante un sistema de mapas y recibir alertas de la última localización guardada, de forma que si se pierde tu equipaje podrás seguirla allá donde la lleve la aventura. Sus creadores aseguran que a medida que crezca el proyecto, la idea es que este mapa de seguimiento cubra todo el mundo.

Pero sus aplicaciones no acaban ahí. Cuando viajamos es importante estar conectados. Así puedes avisar de tu hora de llegada, retrasos o simplemente mantenerte entretenido con jueguecitos en esas horas muertas en el aeropuerto. Por eso esta maleta puede cargar la batería de hasta dos dispositivos al mismo tiempo, con capacidad para cargar hasta seis baterías de móvil. Por cierto, la maleta cuenta con un compartimento en la parte frontal para que guardes en él tus dispositivos electrónicos y te sea más fácil así sacarlos en el arco de seguridad.

Además de todas estas utilidades, la Bluesmart también te ofrece otra información de interés como los kilómetros que has viajado, los aeropuertos que has visitado o cuánto tiempo has permanecido en cada uno de ellos. También puedes sincronizarla con tu calendario para que su app te envíe avisos de cuándo debes empezar a prepararla, algo muy útil si eres de los remolones que siempre espera al último momento.

Según la previsiones del equipo que ha creado la Bluesmart, los primeros envíos están previsto para el próximo mes de julio.

Y como contábamos al principio, el exceso de peso tampoco será un problema: solo con tirar del asa superior la maleta te dirá lo que pesa. Así te evitas problemas y desembolsos innecesarios en esas compañías que te cobran por respirar.