Este sistema de iluminación con LEDs emula la luz solar

Puede que no lo sepas pero mientras lees estas líneas tu ritmo circadiano está en marcha. Bueno, en realidad a toda hora del día. Pero, ¿qué demonios es eso? No te asustes, los ritmos circadianos no son más que los ciclos biológicos que nos acompañan a lo largo del día en función del momento en el que estemos.

Existen en el mercado algunos dispositivos que contribuyen a que nuestros quehaceres diarios no alteren estos ritmos de forma brusca ¿Recuerdas ese despertador que se ilumina poco a poco para que no te despiertes sobresaltado? Algo parecido te vamos a presentar hoy, pero en formato (algo así como) bombilla.

Sunn es un sistema de iluminación a golpe de LED que pretende dar luz a tu casa en función de la hora del día en la que te encuentres. Por la mañana, Sunn irá iluminándose a medida que el sol vaya saliendo por lo que los despertares serán más suaves y placenteros –si es que eso es posible- y evitará que 'ladres' en esos madrugones.

Además de la bombilla, deberás tener en tu móvil la app gratuita para que el sistema funcione. Desde ella, puedes establecer los ajustes que mejor se acoplen a tu ritmo y establecer la iluminación perfecta en función de la hora del día.

Además del bajo consumo de las luces LED, los creadores de Sunn aseguran que este sistema busca una manera más saludable de acoplar esos biorritmos a nuestra vida diaria. A medida que pasa el día, la luz se va haciendo más o menos intensa, al igual que ocurre con la solar. Durante el día, el brillo de la luz será mayor para mantener niveles de productividad y alerta, mientras que, a medida que avanza el día, irá atenuándose para relajarnos. Incluso es capaz de simular la iluminación de un relajante fuego poco antes de irnos a dormir.

Este tipo de iluminación está también pensada para aquellas personas a las que los cambios de horarios se les hace pesados. Los problemas por cambios de estaciones con noches más largas o el jet lag tras un largo viaje tienen sus horas contadas con este sistema, ya que lo puedes acoplar a tus biorritmos y personalizar las horas de luz, por ejemplo, si necesitas trabajar más de noche.

Además, tiene la opción “Luz de luna”. Tan solo tienes que agitar tu móvil en mitad de la noche para que el sistema comience a iluminar tu habitación como si estuvieras bajo la luna llena.

El sistema de iluminación está compuesto por una 'bombilla' redonda y plana que puedes instalar en cualquier superficie. Sunn tiene dos tamaños, uno más pequeño y uno mayor llamado Sunn Plus, y cuenta con un peso aproximado de dos kilos. Para su funcionamiento solo tienes que enchufarlo a la red eléctrica, programar el ciclo y listo.

El proyecto Sunn permanecerá abierto en la plataforma Kickstarter hasta el próximo 20 de diciembre y sus creadores tienen previsto enviar los primeros encargos en abril del año que viene.