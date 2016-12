Un flash para selfies y otros tres gadgets para mejorar tus autofotos

Los selfies no están pensados para ganar el premio Word Press Photo of the Year. Eso parece claro hasta para los artistas más modernos. Pero esto no quiere decir que haya que conformarse con cualquier cosa. No hay aficionado al narcisismo del silgo XXI que no rabie al tener el encuadre perfecto para que una autofoto sume una montaña de ‘me gustas’, darle al botón y comprobar que hay poca luz o que un reflejo entrometido asesina la imagen.

Si los palos selfie han sido la sensación en las pasadas navidades, en comparación con otras rarezas los palos se quedan cortitos, por muy extensibles que presuman ser. En el CES 2015 Lenovo mostró un accesorio específicamente pensado para dotar de un flash potente a las cámaras frontales, de manera que las autofotos no tuvieran problemas de luz en entornos oscuros.

El accesorio, llamado Vibe Extension Selfie Flash, deja muy claro con su nombre cuál es su función. Lo normal es que las cámaras frontales de los smartphones hagan fotos de peor calidad que las traseras y uno de los elementos de los que carecen suele ser el flash. El dispositivo se acopla al típico puerto jack, el mismo que se usa para enchufar los cascos, y para activarlo se presiona un botón físico que tiene en la parte de atrás.

Al activar el flash se enciende una luz que consiste en ocho LED. No es el típico flashazo, por tanto, sino una iluminación sostenida en el tiempo. Y, claro, también se puede usar para apoyar las fotos que se hacen con la cámara trasera.

Según Lenovo señala su gadget tiene batería para unas 100 instantáneas y es compatible con cualquier smartphone Android, aunque está optimizado para el Vibe X2 Pro.

Allie, el selfie que ya no es selfie

Si los selfies se caracterizan por sacar principalmente al autor de la foto, el nuevo dispositivo mostrado por IC Real Tech cambia las reglas del juego. Se llama Allie y también es una de las excentricidades del pasado CES. Esta especie de tótem, que aparece en diferentes formas pero siempre tendiente a la verticalidad, cuenta con dos cámaras de 360 grados para que, al tomar una foto, aparezca el usuario y el resto del paisaje a su alrededor.

Zano o cómo hacer selfies ‘al vuelo’

No es broma: la compañía británica Torquing Group ha fabricado un drone para hacer autofotos. Y es que no es lo mismo estirar el brazo para retratar tu cara que tener un robot volador que se ocupe de coger la perspectiva suficiente hasta dar con un buen encuadre. Es lo que hace Zano, que se puede transportar fácilmente en una cajita y echa a volar desde la palma de tu mano. Se controla desde un smartphone, donde aparece la imagen que está captando el drone para que el usuario sepa qué va a salir en la foto.

Aprieta el botón ‘Hisy’

Este dispositivo no se ha anunciado en el CES, pero es útil y sencillo. No es otra cosa que un control remoto para hacer la foto a distancia, sin tener que apretar el botón de la cámara. Hisy funciona a través de bluetooth, pero solo está disponible para iPhone. Sirve para hacer selfies sin necesidad de alargar los dedos aparatosamente con el fin de llegar al botón del smartphone, pero también para colocar –por qué no– el terminal en una piedra y no tener que volver a toda prisa al encuadre por si se acaba la cuenta atrás.