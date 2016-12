Gear S3: Samsung agranda sus relojes inteligentes y los hace sumergibles

La renovación es doble, ya que son dos las variantes anunciadas: Samsung Gear S3 Frontier y S3 Classic, siendo el primero el más plano y simple en diseño de los dos, y el Classic algo más tradicional y recargado, aunque las diferencias no son demasiado notables.

Además, lo que distingue a uno y otro únicamente es la construcción, el diseño, porque por dentro son exactamente el mismo: no hay diferencias en cuanto a posibilidades de uso, rendimiento o especificaciones.

RELOJES GRANDES

Para empezar, son relojes grandes, bastante grandes, tanto que parece muy poco probable que el público femenino acabe con uno en la muñeca, además de que no hay rastro de las opciones de diseño que sí había en los S2, como el modelo en color oro rosa.

En el lado tecnológico, comparten especificaciones: procesador de 1 GHz, RAM de 768 MB, 4 GB de almacenamiento interno (pensado tanto para la instalación de aplicaciones como para la descarga de música), una batería de 380 mAh que promete una duración algo superior a la del S2, y pantalla circular de 1.3 pulgadas, 360 x 360 píxeles de resolución, y un peso de 57 gramos en el modelo Classic, y 62 gramos en el Frontier.

EL RELOJ CASI SE EMANCIPA DEL MÓVIL

La pregunta es para qué sirven todas estas especificaciones. Aparte de lo que ya conocíamos en el S2, Samsung ha puesto empeño en que el Gear S3 sea más independiente del smartphone y podamos usarlo de forma más independiente.

Así, por ejemplo, su bisel circular rotatorio tiene alguna opción extra: podemos deslizarlo a izquierda o derecha para responder o rechazar llamadas y mantenerlas gracias al micrófono y al altavoz que integra el reloj. También se ha integrado un chip NFC para poder hacer uso de Samsung Pay, que se activa pulsando de forma prolongada uno de los dos botones del S3, y pagar únicamente con él.

GPS PARA RUNNERS

En esa misma línea de mayor autonomía respecto al teléfono, el S3 cuenta con GPS para poder salir a correr, por ejemplo, y que él mismo sea capaz de trazar nuestra ruta. Junto al acelerómetro, el altímetro y el barómetro que también están integrados, la vocación del S3 también tiene mucho de acompañarnos a la hora de hacer deporte.

Otro punto interesante del S3 es que estrena pantalla siempre activa. En los relojes inteligentes, con la excepción de los que tienen pantalla de tinta electrónica, estamos acostumbrados a verlos en modo reposo hasta que su dueño hace el gesto de levantar la muñeca.

El S3, con la misma tecnología always on de los Galaxy recientes, deja la pantalla siempre encendida, beneficiándose de la tecnología OLED de las mismas, que permiten encender sólo una determinada cantidad de píxeles, dejando el resto en negro, esto es, apagados. Consecuencia: que la pantalla siempre muestre información no implica una sangría de la batería.

RESISTENTE AL AGUA Y POLVO

Por lo demás, destaca la certificación IP68, que lo hace resistente al agua y al polvo, así que deja de ser un problema llevarlo a la playa o la piscina, o ducharnos con él. Lo único que hace falta destacar una vez más es que Samsung equipa a este reloj con su propio sistema operativo, Tizen, no con Android Wear, lo cual tiene ventajas pero también inconvenientes: no cuenta con aplicaciones de servicios de Google, ni con otras sí presentes en Android Wear.