El 'kit' del viajero 'techie'

1.- Repetidor Wi-Fi portátil

Llegas a tu cuarto de hotel y de lo primero que haces es conectarte a internet... pero la conexión no es potente, es inestable o viene y va... Un pequeño drama del primer mundo al que se puede poner solución. O te llevas tu propio módem USB y pagas tú la conexión, o te conectas en algún lugar que puedes enchufar un cable Ethernet... o te llevas un pequeño repetidor / amplificador de señal.

Puedes encontrar varios repetidores de tamaño más pequeño que un antimosquitos eléctrico. Por ejemplo, D-Link tiene varios modelos, el más pequeñito es el DAP-1320, por unos 30 euros. Lo que hace, más que repetir la señal, es crear en cuestión de dos minutos una nueva red a partir de la que amplificas. Y no necesitas un portátil, lo puedes hacer desde una aplicación para Android o iOS ¡Solamente necesitas la clave de la red y crear una nueva!

2.- Batería de repuesto y cargadores

La escasa duración de la batería de los smartphones es un auténtico tostón (puedes leer nuestros consejos para ahorrar batería en iOS y Android), un problema menor en las tabletas y portátiles.

Comprar una batería externa para estos dispositivos es una gran opción aunque engorden un poco. En cualquier caso, un cargador universal multipuerto es lo más recomendable si tienes varios aparatitos y no quieres llevarte todos en la maleta.

3.- Apps de control remoto

Esto puede resultar un poco menos necesario, pero si te apetece tener controlado tu ordenador de sobremesa de casa o el trabajo quizá necesites instalar alguna aplicación de control remoto. Obviamente el ordenador no tendrá que entrar en reposo en los días que estás fuera.

Para este cometido puedes instalar Team Viewer (Android / iOS / Windows Phone) en tu tableta o teléfono para gestionar un PC, Mac o Linux con un acceso sencillo y un control con sencillos gestos táctiles desde el dispositivo móvil. Gratis para un uso personal (de un único ordenador) y con gran seguridad en el cifrado de las conexiones.

Si usas un PC con Windows 8 puedes utilizar la app oficial Remote Desktop (Android / iOS / Windows Phone) para el mismo cometido, pero con una estética más Microsoft.

Una solución más completa es LogMeIn, con el que podrás ejecutar programas y consultar tus archivos alojados en tu PC o Mac, ofreciendo además una opción de pago con opciones más completas, como transferir archivos entre ordenadores.

Si estás en un viaje de relax a lo mejor lo que quieres es disfrutar de tus archivos audiovisuales sin tener que llevártelos en un disco duro o en un pendrive. Para ello una de las mejores soluciones es Plex, aquí te explicamos cómo funciona.

4.- Algunos cables y alargadores

Es la parte menos 'chic' pero sin la que puedes estar menos cómo en tu estancia. Un alargador y un ladrón no ocupan mucho y no pueden faltar en el kit del viajero 'techie', que en los hoteles no siempre hay los enchufes donde nos gustaría que estuvieran...

Si viajas acompañado quizá quieras ver una película en tu tableta y necesites un adaptador de doble entrada de minijack (imagen de la derecha) para utilizar dos auriculares distintos y así no dar la tabarra a los demás -como hace esa gente insoportable que te obliga a tragarte su música en el transporte público-.

Para ver tu tableta en el televisor del hotel llevarte el Apple TV puede resultar un tanto excesivo. Puedes conectar un iPad a la TV con varios adaptadores que vende Apple, dependiendo de qué modelo tengas (por el diferente conector que cambió a partir de los modelos de 2012) y qué entrada tenga la TV: HDMI para las teles más modernas, VGA para las que no tengan este tipo de conexión (en la imagen de la izquierda) o cables A/V para las que ya sean del Pleistoceno.

Si usas el ecosistema de Google puedes llevarte tu Chromecast (compatible con iOS y Android), que es muy sencillo de configurar, pero solamente te servirá para YouTube y poco más, por lo que olvídate de hacer 'mirroring' de la pantalla de tu tableta en la televisión.

No obstante, la opción más sencilla en Android también es HDMI, una entrada que algunas tabletas la incorporan (ojo, fíjate bien porque puede ser HDMI normal, mini o micro) o quizá sea necesario un adaptador. En este caso, al igual que con el adaptador de Apple, el cable HDMI tendrás que comprarlo por separado.