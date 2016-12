Lista friki de los sables láser que se pueden comprar: del más cutre y barato al más caro y sofisticado

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, los dos bandos de un conflicto entre los lados luminoso y oscuro de la Fuerza empleaban un arma noble para dirimir sus disputas. Hoy, cuando está a punto de estrenarse la séptima entrega de la saga de ciencia ficción más famosa del cine, 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza', las réplicas (no letales) de los sables láser que empuñaban 'jedis' y 'siths' se han multiplicado en los escaparates físicos y virtuales.

Hay modelos para todos los bolsillos, desde es el más barato y cutre hasta el más caro y sofisticado, desde el juguete que venden en los 'todo a un euro' hasta las ediciones que hacen las delicias de los coleccionistas. Si vas a comprar un sable láser –y pronto sentirás la tentación, no lo dudes-, primero deberías conocer las principales alternativas. Demos un paseo por la Red a ver lo que encontramos:

El cepillo de dientes

No es lo más temible que puedes encontrar, pero sí lo más barato con licencia oficial de Disney. Este cepillo eléctrico con pinta de espada láser puede hacer que tu hijo –o el niño que llevas dentro– mire la higiene bucal con otros ojos. ¿Por 10 euros quién no se lleva a la boca un arma 'jedi'?

El trozo de plástico

La más modesta de las armas de pega (pero oficiales) que vende Hasbro. Es la típica espada de plástico extensible cuyo supuesto haz de luz no hace otra cosa que plegarse y desplegarse, si es que los cilindros no se quedan atascados, algo bastante habitual. Solo recomendable si quieres un regalo barato para el niño (cuesta unos 12 o 13 euros) y sabes que lo romperá a los cuatro días.

Los palillos chinos

Si te gusta la comida china, por 13,45 euros (o algo más si quieres un color decente) podrás adquirir un par de sables en miniatura que no convencerían ni al mismísimo Jar Jar Binks. No digas que no te lo advertimos.

El que cambia de color

Viene a ser una linterna con pretensiones, pero ya es algo más realista que su primo extensible. También está hecho de plástico, así que tiene todo el tacto de un juguete, pero al menos se enciende cuando toca (o cuando quiere, que estos chismes son muy caprichosos), tal y como debería hacerlo un sable láser de verdad. Además, el típico sonido de activación del arma 'jedi' por excelencia suena cuando lo iluminas, salvo que el débil altavoz que incorpora se haya roto. La encontrarás en Amazon por 120 euros.

El moderno

Las armas de 'El Despertar de la Fuerza', incluido el polémico sable con guardamanos de Kylo Ren, ya tienen su versión oficial en la serie Force FX de Hasbro. Son réplicas de bastante calidad (dentro de lo que cabría esperar para un producción masiva), pero el precio es algo elevado: 180 euros por la espada roja del enigmático villano (aunque en la foto promocional más bien parece que la empuña John Boyega).

Los personalizados

Los sables más caros de Hasbro no están mal, pero si quieres una réplica verdaderamente resistente para organizar duelos secretos con tus amigos sin que se te caiga la cara de vergüenza, tendrás que rascarte el bolsillo y recurrir a los modelos de alta calidad de Ultra Sabers. Los hay de todas las formas y tamaños y son completamente personalizables, con efectos de sonido bastante creíbles y luces LED que dan bastante el pego. No son baratos, eso sí, ni idénticos a los de las películas.

Los realistas

Si lo tuyo es que luzcan exactamente igual que las espadas de la gran pantalla, Parks Sabers es una apuesta segura. Te dejarás unos cientos de euros, pero tendrás un arma que de veras se parece a las de Luke, Yoda, Vader y compañía. Tú decides si merece la pena.

El auténtico

Si eres un multimillonario excéntrico, en cuyo caso no entendemos cómo has acabado leyendo estas líneas, déjate de yates o coches de lujo y saca a relucir tu vena friki pujando por uno de los verdaderos sables de 'Star Wars'.

A veces salen a subasta los que utilizaron para grabar las películas, pero tendrás que disponer de mucho efectivo para hacerte con uno (el último se vendió por 240.000 dólares). Aviso importante: vienen sin luz ni sonido, que eso se lo meten en posproducción.