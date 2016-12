Los mejores gadgets de cocina de 2015

La tecnología no va a convertirte en un genio de la cocina, pero te puede echar una mano en tu tarea de ser un mejor coctelero o meter menos la pata con las medidas de la repostería. Y si no lo consigues, seguro que te ayuda a pasar un mejor rato si tu problema es que le tienes un poco de alergia al delantal.

La web de tecnología 'Mashable' ha reunido los instrumentos 'techies' más 'cool' que podrían presidir tu cocina. Aunque, eso sí, tendrás que rascarte un poco el bolsillo si quieres presumir ante tus amigos.

Con Neo no te quedarás nunca sin fideos o pasta (de cocinar, claro) o cualquier 'must' de toda cocina. Son tarros inteligentes con carga inalámbrica que funcionan con una app vinculada por bluetooth, en la que se tiene que introducir qué tipo de ingrediente hay en cada tarro. No solamente te avisa cuando se va a acabar el contenido, también te ofrece información nutricional de la cantidad que tiene el bote.

¿Cuántas veces has pedido un filete poco hecho y te han traido uno pasadísimo? Pantelligent es una sartén con un sensor de temperatura en el centro que te avisa cuando tu comida se está cocinando a una buena temperatura. Aunque antes tienes que avisarle via app de qué es lo que vas a cocinar en ella. Es decir, que adivina de momento no es.

El mundo de los postres es súper estricto con las medidas. Con Drop y su aplicación correspondiente se va a terminar el defraudar a tus invitados con el postre (porque no hay nada peor que un bizcocho te quede seco). Es una balanza inteligente que mide cada ingrediente que echas y te avisa cuando has llegado a la cantidad exacta. Eh, y también sirve para cocktails

Si eres un amante de los combinados te proponemos otro 'gadget', aunque este en concreto supera los 400 euros de precio, y es que Somabar es una máquina que los hace con solamente apretar un botón. El aparato está controlado por una aplicación para smartphone que te sugiere cócteles basados en lo que tengas guardado en tu mueblebar. El aparato puede parecer caro, pero lo ha petado en Kickstarter y ya está en preventa.

Para terminar, os presentamos una plancha ultra precisa que se venderá ya en 2016. Cinder, que así se llama, tiene tanta precisión por los sensores de temperatura que ayuda a cocinar los alimentos con el calor exacto, además de poder dorar, caramelizar y saltear. Las pruebas con prototipos han dado buenos resultados, aunque habrá que esperar a los modelos definitivos para ver si merece la pena desembolsar los más de doscientos euros que cuesta.