Mercadillo tecnológico low cost para que cueste menos la cuesta de enero

Paraguas luminoso (imagen superior). ¿Recordáis la película Blade Runner? ¿Os acordáis de ese paraguas luminoso que, seguro, os volvisteis locos por tener? Pues ya podéis haceros con uno de ellos.

El paraguas Light Up funciona gracias a leds y a tres pilas de botón. Lo puedes encontrar en color azul o blanco. Su precio es la mar de asequible, menos de 25 euros. Así ya podréis ser los más luminosos de la tormenta.

Almohada psicodélica (a la derecha). No sabemos qué tipo de mente perturbada cree que una almohada que emite luces puede ser buena para conciliar el sueño. Si aún así eres de los que no tiene problema para caer cada noche, aunque el universo implosione en sí mismo, la almohada Light Up, (sí, como el paraguas) está hecha para ti.

Funciona con tres pilas y -atención- 24 bombillas LED. Está forrada de felpa y será la mejor guardiana de tus psicodélicos sueños.

Bolígrafo para espías. Estamos seguros de que la serie 'El tiempo entre costuras' ha desatado tus más escondidos deseos de convertirte en espía. Si ya estás tramando tu incursión en este mundo, no te puede faltar este bolígrafo de tinta invisible. Podrás revelar tus mensajes más secretos gracias a la luz ultravioleta que incorpora.

Conversor de cintas en mp3. En cierta ocasión un cómico preguntó a una joven que se encontraba entre el público de su espectáculo si sabía lo que era un walkman. Ella respondió, un poco sonrojada, que era un “cacharro” redondo que reproducía los cedés.

Si has puesto el grito en el cielo por esta “confusión” quizás te pueda gustar este gadget, porque quiere decir que eres más viejo que la tos (con cariño). Se trata de un conversor de cassettes a formato mp3. Tiene aspecto de walkman y cuesta menos de 12 euros. Es la mejor opción que vas a tener para trasladar tu fonoteca de los '80 al siglo XXI.

Guantes-teléfono. Los guantes con punteras para smartphones de pantallas capacitivas están muy bien, pero esto mola mucho más. Son unos guantes con los que podrás hablar directamente por teléfono, haciendo el típico gesto con tus dedos de… hablar por teléfono.

Coloca el dedo pulgar en tu oreja y el índice en tu boca y comienza a hablar. ¿Cómo? Los guantes Talking Magic han de sincronizarse con un teléfono móvil y tiene los controles en el puño que se ajusta a la muñeca. Tiene una autonomía de 10 horas en conversación. Suficiente, ¿no?