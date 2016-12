La mezcla más loca y futurista de ‘wearable’ y smartphone es un guante con pantalla

A medida que pasa el tiempo, vemos cómo la tecnología acaba por colonizar distintas partes de nuestro cuerpo. Desde aquellos tiempos en los que quedaba recluida en nuestros bolsillos ha llovido mucho. Con los smartwatches se incrustró en nuestras muñecas y ahora, en mitad de la batalla que libran multitud de empresas por conquistar nuestra cabeza colocándonos unas gafas de realidad virtual, ya hay firmas que juguetean con los 'hearables' para hacerse con nuestras orejas. No obstante, también hay quien ha decidido apostar por perfeccionar lo que ya existía. Es el caso de los creadores de Glovdi.

Resulta complicado definir este nuevo dispositivo, y es que la categoría de 'wearables' es sumamente amplia. No se trata de un reloj inteligente, nada tiene que ver con las ‘fitbands’ y ni por asomo se asemeja a un smartphone. Eso sí, trata de aunar lo mejor de todos ellos con un propósito bien claro: eliminar los inconvenientes que plantea cada uno de estos dispositivos.

Por ejemplo, la principal pega en el caso de los 'smartwatches' es que tienen la pantalla demasiado pequeña para casi todo. Leer el contenido de un correo electrónico es sumamente difícil, así como repasar las noticias o, por ejemplo, ver las últimas notificaciones de Twitter. De ahí que los diseñadores de Glovdi hayan decidio incrustar en un guante una pantalla más grande para que así podamos ver correctamente desde un mail hasta el mapa de la ciudad que estamos recorriendo en bicicleta.

Precisamente, los padres de Glovdi pretenden que su creación sea mucho más útil y sencilla de utilizar que un smartphone cuando vamos sobre pedales. Salvo que tengamos algún complemento tener la pantalla del móvil a la vista y tocarla sin necesidad de sujetarlo, tendremos que destinar una mano a sostenerlo. Si vamos en bici, aguantar el terminal y además controlar la dirección, o somos sumamente habilidosos o la caída estará casi asegurada. Para evitar que esto ocurra, Glovdi permite realizar ciertas tareas accionando la pantalla con los dedos de la mano en que llevemos puesto este 'wearable'.

Vayamos corriendo o -aunque resulte algo más temerario- maniobrando con el volante del coche, podremos coger la llamada entrante o hacer alguna búsqueda en Google Maps sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo: bastará con mover algún dedo. La pantalla de Glovdi se encuentra en el reverso de la mano y cuenta con tres botones que podremos accionar al doblar el índice, el corazón o el anular, en función de la opción que queramos seleccionar.

Desde luego, si hay un público al que puede interesar hacerse con Glovdi son los más deportistas, y es que les permitirá cambiar de canción en Spotify o mirar sus tiempos en su app de ‘fitness’ sin necesidad de utilizar ambas manos: bastará con realizar un simple gesto con alguno de los dedos que antes comentábamos y listo.

“El dispositivo está destinado para los entusiastas de los deportes, incluyendo los ciclistas, surfistas, paracaidistas (...) velocistas, tenistas, golfistas, esquiadores y demás. Glovdi también está dirigido a las personas que se dedican a otras actividades como la caza, la pesca, el senderismo...”, según explican los creadores en la web de la startup. Así además, en caso de tener las manos sudadas, evitará que la pantalla se moje, un detalle a tener en cuenta.

Junto a todo esto, según sus creadores, incorpora otra de las características de los smartphones: la posibilidad de hacer fotos. Así, no será necesario siquiera sacar el móvil del bolsillo para hacernos un selfi mientras corremos por la montaña o por la ciudad para compartirla en redes sociales y presumir ante nuestros amigos de nuestro espíritu deportivo. Y todo ello sin que, como ocurre con la mayor parte de las 'fitbands', tengamos que llevar el teléfono móvil cerca para poder conectar ambos dispositivos vía bluetooth.

No en vano, y tal y como adelantan los creadores de Glovdi, este dispositivo contará con conexión a internet. De esta forma, no será solamente un complemento más de nuestro smartphone sino que podremos ir solamente con él a cualquier parte y tener acceso al GPS, a la cámara de fotos y a distintas aplicaciones.

En este sentido, no han mencionado que pueda incorporar el sistema operativo Android: solamente han anunciado que será de código abierto para que cualquier desarrollador pueda crear apps para los usuarios que utilicen este singular dispositivo.

Este invento tan disparatado como ingenioso quizá podría acabar por adueñarse de nuestra mano. No obstante, aún no existe un prototipo: sus creadores, que empezaron a desarrollar el proyecto como trabajo final del máster que estaban realizando, no han presentado aún los resultados, de ahí que, en sus vídeos, no aparezca nadie utilizándolo. El tiempo mostrará en qué queda la apuesta.