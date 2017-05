Microsoft renueva la Surface Pro

Esta nueva Surface Pro tendrá 13,5 horas de batería por cada recarga completa y, aunque tenga el mismo diseño externo, por dentro se ha actualizado bastante: más ligera, más silenciosa y con la misma calidad de color. Una de sus principales novedades es que el procesador i5 que lleva no tiene ventilador, por lo que no se produce ruido cuando la Surface Pro necesita “airear” sus circuitos.

Upgraded, versatile, and exceptionally powerful, with iconic Surface design. Meet the new Microsoft #SurfacePro. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/o1RQjzlySE