Miito, un 'palito' inteligente para calentar el agua

Si eres el terror de la Teletienda ojo que lo que te traemos hoy no es moco de pavo. Se trata de un 'palito' que calienta justo el agua necesaria sin que tengas que desperdiciar centímetros cúbicos del líquido elemento.

Cuando necesitas calentar agua para, por ejemplo, tomar un té (si es que no tienes microondas), lo normal es que llenes un cazo o bien un calentador de agua. De este modo solemos calentar bastante más agua de la que necesitamos para una solitaria taza de té.

Miito es un novedoso dispositivo que promete no desaprovechar ni una gota de agua. Consta de una plataforma y un palito con los que podrás calentar el agua justa y necesaria.

Su funcionamiento además no puede ser más sencillo. Coloca el recipiente que quieras con el agua sobre la plataforma, introduce la varilla y esta calentará el agua en segundos.

La base de Miito es una placa de inducción que será la que caliente la varilla y esta a su vez el agua que hayas puesto en el recipiente. Sus creadores aconsejan que el vaso o taza que utilices no tenga contenido ferroso para que no interfiera en el sistema de inducción de la placa, pero vamos, podrás utilizar sin problema tazas de café o vasos de cristal.

Además, según aseguran, Miito es inteligente porque sabe cuándo debe funcionar y cuándo no. Si detecta un recipiente y la varilla, la base de inducción comienza inmediatamente a calentar, sin necesidad de que le des a ningún botón de encendido y hasta que el líquido comience a hervir. Cuando detecta que el agua ya está en ebullición o que no hay nada a calentar sobre la placa, entra en modo 'stand by'. Así no tendrás que preocuparte de desenchufar cacharros.

Sus creadores quieren que Miito llegue al mercado el año que viene como muy tarde y que los consumidores puedan hacerse con uno de ellos por unos 90 euros. Mientras, ya trabajan en mejorar este sistema, cómo no, con una aplicación que te permita elegir los grados a los que quieres calentar los líquidos o añadir un regulador de temperatura. En nada, incluyen el botón social para que compartas en redes sociales cómo hierves el agua…