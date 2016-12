La primera pulsera made in Spain y low cost

Los ‘wearables’ están de moda: los smart gadgets han llegado para instalarse en nuestro armario y accesorios. Hasta habíamos visto sobre todo relojes y gafas inteligentes, pero en el campo de las pulseras inteligentes, donde más se ha desarrollado el sector, hay un nuevo competidor muy distinto a los demás.

Se trata de la pulsera 13:56. Es ergonómica, está hecha de silicona y basada en la tecnología de comunicación Near Field Communication (NFC), por lo que no necesita el contacto para funcionar: solo con acercarla a tu móvil ya seguirá tus órdenes como si fuera el genio de la lámpara. El nombre de la pulsera se debe a esta tecnología, ya que 13.56 son los MHz correspondientes a la frecuencia de onda a la que trabaja dicha tecnología.

La pulsera contiene un par de 'tags' de esta tecnología que son los elementos que interactúan con nuestro terminal y que ejecutan la acción que desees en función de la aplicación que tengas abierta en tu smartphone. Además esta pulsera no usa baterías, por lo que no necesita ser cargada.

Según explica, Juan Carlos Ruiz, el responsable técnico del desarrollo software de la pulsera 13.56, “desde el principio, el objetivo del proyecto es mejorar la interacción entre smartphone y usuario. Estos dispositivos están actualmente muy anclados en nuestra sociedad, y, basándonos en la filosofía 'less is more' hemos enfocado los desarrollos tanto del software como de la pulsera en simplificar para que todo sea más usable y más atractivo para los ojos de los usuarios”.

Respecto a sus utilidades, Ruiz señala que han desarrollado aplicaciones de distinta naturaleza para el sistema operativo Android y que son de uso diario como pueden ser el reproductor de música, un sistema bloqueador de ficheros y de carpetas (para apartar la mirada de ojos ajenos), o incluso un sistema de intercambio de contactos. “Suponía un reto a nivel de software el poder incluir todas estas funcionalidades con sólo una pulsera. Algunos nos comentan que parece magia, pero el truco está en horas y horas de trabajo y confiar en el talento del equipo para conseguirlo”, explica el desarrollador.

En opinión del desarrollador, el mundo 'wearable' (tecnología ponible) “es un mercado aún por explotar en este país y en otros muchos lugares del mundo”. Tanto es así que recientemente han participado en una pasarela de este tipo de gadgets organizada por The App Date, el evento sobre aplicaciones que cuanta con el respaldo de Microsoft. “Las grandes compañías como Samsung y Google lo saben y por eso tienen proyectos como los SmartWatches y las Google Glass. Pretendemos ser la alternativa 'low cost' pero de calidad a estos grandes proyectos, ya que, en principio, el coste que van a tener estos productos puede que no sean aptos para todos los bolsillos”.

Además, son los primeros en desarrollar una pulsera inteligente de estas características. “En cuanto a pulseras es el único proyecto de estas características del que tenemos conocimiento aquí en España por ahora. Respecto a tecnología 'wearable' hemos conocido a otras personas que también hacen proyectos que tienen muy buena pinta; pero pulseras concretamente sólo conocemos en España el nuestro”, explica Ruiz.

Actualmente, el proyecto está en busca de financiación para poder mejorar el proceso de fabricación de las pulseras, que por el momento es bastante artesanal, y costear también el desarrollo del software, aunque, según estima Ruiz, el proyecto está cerca de un 80% completado. Aunque todavía no se encuentra a la venta, la idea es que su precio ronde los 20 euros.

La idea de poner en marcha este proyecto surgió como parte de los estudios de este grupo de seis alumnos malagueños, de arquitectura e ingeniería informática, que no superan los 23 años. “Todos los miembros del equipo somos unos apasionados de las nuevas tecnologías y los gadgets, dando como resultado el embarcarnos en este proyecto que nos apasiona y disfrutamos con esta nueva y diferente experiencia”.