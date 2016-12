Ya puedes construir tu sable láser personalizado gracias a Kickstarter

Paren las rotativas. Sí, las de internet -lo sabe poca gente, pero están en Alpedrete y si dejan de girar la Red no funciona-. O no las paren, pero presten atención, porque esta es la noticia más importante de lo que va de siglo XXI: Saberforge ha conseguido financiación que buscaba en Kickstarter para poner en marcha su tienda de sables láser personalizados (modulares, en realidad, que es todavía mejor).

La compañía (que, lógicamente tiene su sede en la ciudad más hipster de Estados Unidos, Portland) ha creado más de 100 piezas en tres acabados distintos. Todas ellas son de metal, aunque lo suficientemente ligeras como para que su peso no suponga un problema. Según se puede ver en el vídeo de presentación, el proceso de ensamblaje es muy sencillo. Además, cada mes lanzarán una nueva 'expansión' con más piezas, de modo que los usuarios podrán actualiar sus sables o crear otros nuevos.

Pero eso no es todo: junto a las partes para modificar el diseño del arma -importante: no es un arma real, así que no conviene utilizarla para combatir el crimen- se pondrán a la venta piezas más avanzadas con luces, sonidos o hasta sensores de movimiento para activar las anteriores. Es decir, no hará falta imitar los sonidos del sable con la boca. Todo ello será 'plug and play' -o lo que es lo mismo, que se podrá montar sin apenas utilizar herramientas-.

Quienes quieran llevarlo un poco más allá también podrán comprar el 'sable' en sí, que en este caso está hecho de policarbonato, de modo que 'contiene' la luz (habrá LEDs de distintos colores disponibles) y se puede utilizar para combatir gracias a que es lo suficientemente resistente como para aguantar los golpes sin ser un peligro para los niños de entre 20 y 40 años a los que va dirigido el dispositivo. En Saberforge aseguran que están tan seguros de su calidad y resistencia que ofrecen un año de garantía.

El proyecto en sí está finalizado, así que en principio no es una campaña con riesgos. Sus creadores acudieron a Kickstarter en parte para demostrar que hay un interés real por su producto (casi 1.000 usuarios han aportado más de 350.000 dólares) y para reducir los costes generales. En principio, esto debería ser garantía suficiente de que los pedidos llegarán a partir de noviembre, aunque no hay que olvidar que hace unos años la propia Kickstarter se vio obligada a recordar en su blog que no es una tienda.

El precio final de los sables será de unos 325 dólares (o una aportación de 225 dólares mientras dure la campaña) por la versión con una pieza de cada tipo (a elegir, que esa es la gracia) y la hoja o 275 dólares (150 durante este período) quien únicamente quiera el sable en sí. Además, habrá disponible un cinturón (75 dólares) y otros accesorios, como una peana para que el arma ocupe el lugar que merece en el salón.

Que la cartera os acompañe