Ruedas sin aire (ni pinchazos): así es la bici del futuro

No es que sea la mayor complicación de la historia, pero todo aquel que se mueva en bici sabe que, cada cierto tiempo, puede estar expuesto a sufrir un pinchazo que le amargue la tarde y el desplazamiento en cuestión.

Y como la tecnología ha llegado a nuestra vida básicamente para hacérnosla más fácil, ya estaba tardando en llegar un desarrollo que pusiera fin a todos estos problemas y nos introdujera en vehículos que dejaran de estar expuestos a este tipo de imprevistos.

En Bridgestone aseguran que han encontrado la solución. En realidad lo hicieron en 2011, cuando desarrollaron la tecnología 'air free concept', que pretendía dar sustento a vehículos con un neumático que no necesitase aire y evitase los posibles pinchazos. Y es ahora cuando ha decidido empezar a probarla en bicis.

El invento no está fabricado como un neumático al uso (de hecho, en sentido estricto y técnico, no es un neumático), sino mediante una resina termoplástica, creando una estructura sólida y fuerte que no sólo soporta el peso del ciclista y usuario, sino que además tampoco se ve expuesta a las inclemencias del terreno, por muy frágil que este pueda llegar a ser en determinadas circunstancias.

Sin aire no hay pinchazos

Al no haber aire, por tanto, tampoco hay pinchazos. No se trata de un neumático indestructible, aseguran sus creadores, ya que con el tiempo acabará sufriendo cierto desgaste. Sin embargo, éste será menor del que sufren los neumáticos propiamente dichos.

Además, las ruedas 'air free concept' están fabricadas a partir de materiales reciclados, con lo que trae consigo otra buena noticia: será mucho más respetuosa con el medio ambiente que los neumáticos de toda la vida.

Desde la compañía ya están trabajando con las primeras pruebas de resistencia y uso. Además, ya tienen una fecha de lanzamiento al mercado para que los propios usuarios den cuenta del 'air free concept': el año 2019.

Será entonces cuando la compañía, en colaboración con otros fabricantes industriales de bicis, decida implantar sus neumáticos en los nuevos desarrollos. Será una fase beta privada que, como principal objetivo, pretende evaluar las características de su rueda y su resistencia a todo tipo de terrenos por los que pase y haga su actividad.

Detrás de esto hay un objetivo final: el año 2020. Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín, Bridgestone se liberará del todo y lanzará sus neumáticos al mercado de manera abierta y total. Será entonces cuando todos los usuarios puedan probarlos y hacer su evaluación sobre si es un producto futurista sin demasiado valor o si, por el contrario, habrá que ir diciendo adiós a los neumáticos de toda la vida.