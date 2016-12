SVOne, el gadget que te analiza la vista con la ayuda de tu smartphone

Basta con hacer una sencillísima prueba. Vete a la Store de tu sistema operativo (ya sea Android, iOS o Windows Phone): ¿cuántas aplicaciones encuentras para diagnosticarte cáncer, calvicie o, básicamente, cualquier chorrada que se le haya ocurrido al estafador de turno para sacarte el dinero de la manera más lamentable posible y jugando con tu salud?

Más allá de que la mayoría no piquemos (aunque fíjate en el número de descargas, ojo, que esto no es cosa de cuatro gatos), resulta realmente vergonzoso que este tipo de timos puedan campar a sus anchas por las tiendas de aplicaciones afectando a un sector social y profesional tan delicado como lo es el sanitario.

Y si el terreno de las aplicaciones es peligroso, el de los 'gadgets mágicos' lo es aún más.

Sin embargo, de cuando en cuando sale al mercado algún gadget que, además de entretenido, resulta verdaderamente útil para la salud. Y eso es justo lo que, para alegría de todos, acabamos de encontrar.

Analiza tu vista en unos segundos

Nos referimos a SVOne Enterprise, un dispositivo creado por el taller científico Smart Vision Labs que te permite realizar (a ti o a otra persona) un sencillo análisis ocular y de la vista en apenas unos pocos segundos.

¿Y eso por qué? Porque SVOne incluye un pequeño rayo láser que, enfocado hacia tu ojo, hace un análisis similar al que puede hacerte un oculista.

Una vez que tu ojo y tu vista hayan sido analizados, SVOne mandará los resultados concluyentes a la aplicación configurada para tal efecto en tu móvil (y desde ahí, si quieres, podrás enviárselo a tu oculista o médico de cabecera para que él también le eche un ojo).

No, no sustituye al oculista

Sabemos lo que estás pensando: “Entonces, ¿puedo librarme ya de ir al oculista? ¿Tengo que ahorrarme esa visita? ¿Bastará con que le mande el informe para que me pida una graduación determinada para mis gafas o lentillas?”

La respuesta es rápida: no y mil veces no. SVOne no es, pero ni de lejos, un sustituto de tu oculista. ¿Hace un gran trabajo? Sí. ¿Cuenta con el apoyo de la ciencia oftalmológica de Estados Unidos? Por supuesto.

Ahora bien, ¿en serio te va a quitar de ir al oculista? Ni lo sueñes (y es mejor que sea así, créenos).

La palabra clave: complemento

En realidad, aunque el rayo láser que utiliza SVOne es bastante efectivo, no lo es tanto como el de un oculista profesional. Además, sólo el oculista sabe colocarte en la postura correcta y crear las condiciones idóneas para realizar un examen de la vista.

Entonces, ¿de qué te sirve SVOne? En realidad te sirve como complemento perfecto al oculista. Si tu oculista de cabecera trabaja en un centro asociado a Smart Vision Labs (el taller está empezando a cerrar acuerdos), el análisis que le mandes de SVOne le servirá de punto de partida para empezar a trabajar en tu examen

Por el contrario, si tu oculista no está asociado de ninguna manera a SVOne (es probable que ni lo conozca), el examen de este gadget, como mucho, te servirá para hacerte algún que otro análisis cada cierto temporal. Pero te lo recordamos una y mil veces: SVOne no sustituye al oculista profesional, así que no dejes de ir a la consulta.