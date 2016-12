Tecnología al aire libre para un jardín de lo más geek

Es posible que el mal tiempo —y la pereza— haya convertido tu jardín en un entorno amazónico, con plantas que deberías cortar a machete. Por eso, hoy te mostramos una selección de gadgets para que mantengas tu jardín a raya y encima de la forma más tecnológica. ¿quién dijo que el jardinero no podía ser geek?

He de confesar que cuando me propuse escribir estas líneas sobre gadgets de jardín me pudo el subidón primaveral. A medida que vas investigando sobre el tema te vas dando cuenta de que la jardinería es un poco el gran olvidado de la tecnología, aunque no deja de tener ciertos cacharrotes que seducirían a cualquiera, incluso a los que no tienen jardín.

Llama la atención la variedad de gadgets que hay de “seguimiento” de plantas. Suelen ser dispositivos que incrustados en la tierra monitorizan todos los “movimientos” de lo que tengas plantado alrededor. Por ejemplo, el Koubachi -según los expertos, uno de los más interesantes- controla la humedad, si tus queridas plantas reciben suficiente luz y la temperatura a la que están sometidas. Todos estos datos los envía por WiFi a tu móvil u ordenador.

Otro gadget de similares características es el Fliwer, además de las mismas funciones de control del entorno, envía a tu dispositivo móvil algunas sugerencias para que mantengas tus plantas en perfecto estado de salud.

Parrot también ha invertido su esfuerzo en el sector de la jardinería y comercializa un dispositivo que ha bautizado como Flower Power. Tras este nombre se esconde un gadget que mide humedad, fertilizante, temperatura y luz. Si alguna de estas variables se encuentra fuera de los valores marcados por el usuario, inmediatamente envía una alarma a nuestro teléfono móvil para corregir la situación.

Pero no queda ahí la cosa, Telefónica también ha desarrollado su propio gadget jardinero. Se trata de Ambient Kit y monitoriza la temperatura y humedad de nuestras plantas o cultivos.

Y tras estos consejos sobre cómo cuidar tu frondoso jardín llega la diversión de verdad. Disfruta del aire libre con esta barbacoa solar. Sin necesidad de enchufes ni gastos de electricidad. La Cookup Inox es lo más parecido a una antena parabólica, pero que te servirá para preparar las mejores hamburguesas del barrio o, al menos la más respetuosas con el medio ambiente.

Esta barbacoa emplea el principio de la concentración de rayos solares. Gracias a su forma parabólica la energía del sol se concentra en el plato. No desprende humo, ni CO2. Según sus fabricantes, “alía potencia, diseño y sencillez”, y sus 200°C de temperatura instantáneos te permitirán cocinar todas sus recetas rápidamente mientras conserva el sabor de los alimentos.

Para que te hagas una idea, con esta barbacoa un pollo entero se cocina en hora u hora y media, viene con libro de “recetas solares” y tiene “capacidad para cinco personas”, según sus instrucciones. Entendemos que son raciones para cinco bocas, aunque por sus dimensiones puedes buscarte a cuatro amigos y probar su resistencia después de comerte el pollo.

Y ¿qué mejor que una dulce siesta después del atracón de choricillos, longanizas y panceta, que te has metido entre pecho y espalda con la Cookup Inox? Pues para que tus dulces sueños al sol sean más guais hazte con la toalla Hi-Fun. Es una toalla que se convierte en mochila, pero lo mejor de todo es que lleva incorporados unos altavoces y una salida universal de 3,5 mm para que puedas conectar tu reproductor de música. Los altavoces funcionan gracias a su batería de litio recargable mediante puerto USB.