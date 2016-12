Tic, tac, brochazo: El Apple Watch tendrá tres diseños, uno 'sport' hecho en aluminio y con correas de colores vistosos empezando en 349 dólares (o 359 para la versión de mayor tamaño), uno de acero con correas de diversos materiales que condicionarán su precio (de 549 a 1.049 dólares) y otro -cuidado si padeces del corazón o del bolsillo- hecho en oro macizo, que sube hasta más de 10.000 dólares. Este último, llamado 'Watch Edition' es un guiño al mercado del lujo... aunque, qué demonios, Apple no llega ahora a ese mercado porque ya estaba en él.

Tic, tac, segundo brochazo: Desde mañana día 10 el dispositivo estará en las tiendas de Apple para que la gente pueda ir a verlo y tocarlo... y reservarlo. Pero hasta el día 24 no llegará el momento de ver la típica foto del primer comprador tras varias horas de cola en la calle. Al menos en algunos países: España no estará, de momento, en esa primera remesa, y habrá que esperar más para poder comprarlo aquí.

Tic, tac, tercer brochazo: El reloj hace exactamente lo mismo que cualquier Android Wear actual en el mercado. A saber: carga sobre una base magnética, batería "para todo el día" (sea lo que sea eso), bluetooth, notificaciones del móvil en el reloj, acceso rápido a calendario, temperatura y demás... Pero sí, hay algo más.

La primera gran diferencia del Apple Watch respecto a Android Wear será que no sólo tendrá bluetooth, sino también WiFi, así que podrá usarse 'despegándose' del móvil algunos metros. La segunda es que habrá un kit de diseño de apps para crear desarrollos específicos, kit que llegará en noviembre (quizá demasiado tarde) aunque de momento algunas de ellas ya contarán con versión propia, descargables desde una App Store específica disponible en iOS 8.2, actualización que llegará hoy mismo.

Pero lo más importante vino después: el Apple Watch permitirá gran tipo de interacciones, desde pago móvil 'touchless' desde el reloj hasta ser la llave magnética de una habitación de hotel. Las funciones dependerán, por tanto, del uso que los desarrolladores hagan del kit que Apple les dé.

Y entre esas funciones sorprende una un poco 'freak', pero con posibilidades: la posibilidad de establecer comunicación de reloj a reloj, enviando dibujos hechos desde la pantalla, enviando 'toques' de dedo que el destinatario notará en la muñeca o hasta el latido de tu corazón (demasiado romántico esto).

Como diría Steve Jobs, "one more thing" ("una cosa más"): a diferencia de Android Wear, sí se podrán responder llamadas desde el propio reloj, a lo 'coche fantástico'. No deja de ser anecdótico, pero es novedoso.

Y hasta aquí el Apple Watch. Mucho ya sabido, un precio alto, un diseño precioso y algunas novedades interesantes. La cuestión es saber si Google será capaz de superar lo poco distintivo que ha enseñado Apple antes de que liberen el 'kit' de desarrollo, cosa que sucederá en noviembre.