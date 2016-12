Tres maneras de convertir tu tele en 'inteligente' por menos de 50 euros

En España hay cuatro millones y medio de televisores que son Smart TV, según datos de IAB Spain de finales de 2014. Aunque esta cifra seguramente se haya quedado muy corta a estas alturas por el propio empuje que tiene la renovación de modelos en los hogares. Pocos se compran ya un televisor que no tenga conexión a internet, aunque no sepan si van a sacarle partido o no conozcan los sistemas operativos que utilizan.

De hecho, más de la mitad las infrautilizan y la siguen usando como una tele normal: hasta un 52% no lo hace, según la investigación de la asociación española. Si estáis indecisos y no queréis renovar vuestra televisor podéis probar alguna de estas opciones más baratas

El nuevo Chromecast

Nuestra primera opción dista un poco de convertir directamente el televisor en inteligente. Realmente es un receptor de los contenidos de nuestro teléfono, tableta o portátil, permitiendo hacer la función de 'mirroring' de forma muy sencilla. En este enlace tienes una guía completa para sacar partido a este aparato que se conecta a un puerto HDMI de tu televisión.

La primera versión ha tenido tal éxito de ventas que Google la ha renovado con un nuevo diseño, pasando de un común stick USB a tener una forma pendular más atractiva. Tiene mejores antenas receptoras de wifi y soporta una mayor calidad de imagen, pero no esperes que haga algo por sí sólo, ya que no cuenta con una interfaz propia si no hay un dispositivo asociado (aparte de imágenes de fondo).

Por 39 euros es la opción más económica, ya que cuenta con un montón de apps compatibles y el beneplácito de los desarrolladores y el público. Tanto es así que Amazon ha vetado la nueva versión para potenciar su propio 'juguetito'.

Amazon o la lista de los que nunca nos llegan

La compañía de Jeff Bezos ha actualizado recientemente su Fire TV Stick sin que su predecesor se haya dignado a pasearse oficialmente por nuestro país. Este lápiz HDMI se controla con comandos de voz a través de un pequeño mando a distancia, aunque también existe una app para smartphones.

Aunque haya compatibilidad con muchos servicios se saca mayor partido con una suscripción al servicio Prime (películas, música y libros) y el 'mirroring' con una tableta de Amazon es también muy sencillo. Ojalá llegue pronto y no se sume a la lista de los que tardan en llegar o no llegan nunca, como NowTV o los dispositivos Roku. Estos últimos se pueden conseguir importados, pero a un precio muy elevado.

Roku Streaming Stick

Más barato es el stick HDMI de Roku, que se puede comprar por unos 50 euros, con prestaciones similares a los dos anteriores y muchos servicios de streaming compatibles. Cuenta con mando a distancia y reproduce el contenido a 1080p.

Como véis, es posible que tu televisor sea un poco más 'smart' sin dejarse un pastizal.