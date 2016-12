WalkCar, el minisegway que quiere revolucionar el transporte urbano

Llegaron a nuestro mundo como una especie de revolución móvil que amenazaba con cambiar por completo nuestra forma de movernos... pero se quedaron en nada.

Nos referimos a los segways, esos aparatos móviles que apenas consiguieron convencer a nadie. No sabemos si sería por su tamaño, por su compleja conducción, por su precio... La cuestión es que, tal y como llegaron al mercado, el interés por estos aparatos fue desvaneciéndose de manera total y casi absoluta.

El segway del tamaño de un portátil

Pero cuidado, porque acaba de llegar un nuevo automóvil que quizá podría revitalizar un poco el sector. Se trata de WalkCar, un minisegway desarrollado por Cocoa Motors y que, por sus prestaciones, se plantea como un artilugio más que interesante y a tener muy en cuenta.

Lo mejor de WalkCar son su tamaño y, sobre todo su peso. Y es que este curioso método de transporte no pesa más de 2-3kg, una interesantísima novedad si tenemos en cuenta lo aparatosos que son la mayoría de segways que hasta ahora han ido llegando al mercado.

A 10km/h durante 12 km

En cuanto a velocidad, WalkCar puede moverse a un máximo de 10 kilómetros por hora, una velocidad nada desdeñable que puede llegar a alcanzar durante los cerca de 12km de recorrido que, de manera regular, suele tener de autonomía.

Y si te quedas sin batería, puedes cargarlo en tres horas. Es un tiempo de espera no demasiado breve, la verdad, pero no parece demasiado inconveniente si tenemos en cuenta que no vas a estar usando el segway todo el día y que, cuando lo hagas, seguramente sea para trayectos no demasiado largos, sino más bien al revés.

Saldrá en Kickstarter por 800 dólares

Como casi todos los productos novedosos e innovadores que suelen salir a la palestra actualmente, WalkCar acudirá a Kickstarter para buscar financiación y comercializar los primeros modelos mediante un método de crowdfunding.

Por lo que aseguran desde la compañía, el precio del automóvil rondará los 800 dólares. La campaña no tardará en llegar, ya que se estima para el otoño de este 2015.

Si todo marcha como es debido y se consiguen los objetivos, las primeras unidades vendidas de WalkCar estarán en los domicilios de sus compradores en la primavera de 2016.