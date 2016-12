Wena Wrist, un reloj inteligente… cuya inteligencia está en la correa

No llevan mucho tiempo con nosotros, pero los smartwatches se han convertido en uno de los pocos wearables que están teniendo una buena acogida dentro del mercado digital.

De hecho, pocos, muy pocos, son los gigantes tecnológicos que no han lanzado ya el suyo o que, al menos, están coqueteando con la idea de hacerlo.

Sin embargo, llegado este punto parece complicado poder innovar de manera demasiado transgresora. Porque seamos sinceros: un smartwatch da hasta donde da, con lo que, una vez implementadas las utilidades básicas en torno a internet, uno se puede preguntar de qué manera se puede innovar en este campo.

Pues bien, ese cambio ha llegado de la mano de Wena Wrist, un smartwatch cuya inteligencia no está en la típica corona del reloj, sino justo en el otro sitio: la correa que lo agarra a tu muñeca.

La correa del Wena Wrist tiene tres elementos que la hacen única: por un lado, un sistema de pagos habilitado para NFC; por otro, las notificaciones del móvil, que se transmiten al usuario mediante una sencilla vibración y, en tercer lugar, el panel de actividades, que ejerce de auténtico cerebro para dirigir la máquina y para que su portador pueda manejar de manera eficiente el smartwatch que lleva encima.

Desarrollado en Sony... mediante crowdfunding

Uno de los detalles más curiosos del Wena Wrist radica precisamente en los orígenes de su lanzamiento, ya que el reloj ha sido desarrollado por varios empleados de Sony en los ratos libres que les deja la compañía japonesa.

Pero a mayor curiosidad no está ahí, sino en que Wena Wrist no ha sido financiado por la propia compañía, sino mediante crowdfunding. Lo han hecho a través de First Flight, la plataforma de crowdfunding implantada desde la propia Sony para que los proyectos de sus empleados puedan alcanzar la financiación necesaria para ser llevados a cabo.

Y es ahí precisamente donde ha triunfado: pese a que los impulsores de Wena Wrist apenas necesitaban 10.000 dólares para comenzar su desarrollo, lo cierto es que al final han conseguido más de 81.000, el 817% de lo solicitado.

El reloj, que saldrá a la venta en 2016, contará con dos versiones: el modelo Chronograph, que costará 576 dólares, y el modelo Three Hands, que será lanzado al mercado a un precio mucho más reducido, de 287 dólares.