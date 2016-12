Woolet, la cartera inteligente que te avisará antes de que la pierdas (o de que te la roben)

Los wearables molan mucho... o quizá no. Vale, quizá algunos no acaban de despegar y otros, directamente, son absurdos. Pero nadie puede negar que antes o después se instalarán en nuestras vidas e incluso evolucionarán mucho más que ahora.

Lo cierto es que, aunque algunos pequen de tener una utilidad más que cuestionable, otros sí que pueden presumir de facilitarnos bastante la vida. Y un ejemplo de estos últimos es Woolet.

Si te alejas de la cartera, te avisa

Woolet es una cartera inteligente que pretende acabar con un suceso más común de lo que nos gustaría reconocer: que, en un momento dado, nos vayamos de un sitio y cojamos el móvil, las gafas, las llaves... y nos olvidemos la cartera. Y, gracias a este wearable, eso nunca volverá a pasarnos.

Woolet funciona con una serie de circuitos internos que se encargan de establecer la distancia entre tu cartera y tú. Así, si en cualquier momento te alejas demasiado de ella, tu móvil emitirá un sonido para avisarte de que seguramente te la estés dejando olvidada. Para ello, la cartera estará vinculada a la app que tendrás instalada en el móvil.

Y si ya estás pensando que a lo mejor esos circuitos pueden poner en peligro algún elemento de tu cartera, tranquilo: el funcionamiento de Woolet no afecta en absoluto a tus tarjetas de crédito, con lo que podrás compatibilizar ambas cosas sin ningún tipo de problema.

Más de 270.000 dólares en crowdfunding

Para variar, esta cartera inteligente ha recurrido al crowdfunding para financiarse. Así, gracias a su campaña en Kickstarter, Woolet ha recaudado más de 270.000 dólares de financiación, una cantidad muy elevada si tenemos en cuenta que sus desarrolladores apenas necesitaban 15.000 para lanzar la cartera al mercado internacional.

Si no has podido comprarla en Kickstarter, no te preocupes: aunque Woolet ya ha sido financiada, saldrá a la venta de manera general este mismo mes de abril.

En definitiva, un interesantísimo gadget que hará que perder tu cartera sea una cosa del pasado. Pero, ¿hay alguna forma de perderla de todos modos? Sí: si se da la casualidad de que te dejes olvidada tanto la cartera como el móvil. Pero chico, en ese caso... quizá el problema ya empiezas a ser tú, ¿no?