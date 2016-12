Xiaomi Mi Band 2: la nueva versión de la pulsera 'low cost' viene con pantalla

Xiaomi lleva tiempo haciendo mucho ruido. No sólo por sus accesorios de buen diseño, como altavoces o auriculares, o por sus teléfonos que, a pesar de copiar descaradamente la línea Apple, son unos 'pepinos' muy económicos. También cuentan con su propia bicicleta plegable, un dron y un montón de gadgets de electrónica para el hogar.

Pero si hay dos productos de la marca que han traspasado fronteras gracias al aumento de confianza de los usuarios en las tiendas online chinas, estos son las baterías externas y las pulseras de actividad Mi Band, una fórmula 'low cost' fiable de iniciarse en ese mundillo por unos 15-20 euretes. Buena y barata, aunque lo de “bonita” nos lo podemos ahorrar porque el diseño no es su fuerte.

La primera Mi Band medía pasos, el ritmo y el sueño y tenía leds de colores para configurar las notificaciones de las apps. Ésta última característica la perdió en su versión 1S, que pasó a tenerlos blancos en favor de una mayor duración de batería: podía llegar casi a un mes de vida si no se activaba el medidor del pulso para el sueño y el sensor de frecuencia cardíaca que también incorporó la versión mejorada. Pero de aspecto básicamente era igual: una pieza metálica y una correa de plático.

La nueva versión

Ahora llega la Mi Band 2, y no recupera las luces de colores pero trae algo muy demandado por sus usuarios: una pequeña pantalla que acorta un poco la batería -dura hasta 20 días máximo- y estira el precio, superando los 25 euros. Aún así, sigue siendo insuperable comparado con otras opciones similares, aun teniendo en cuenta sus características limitadas.

La pantalla no es táctil ni tiene colores, a cambio de ganar autonomía, y se activa al hacer el movimiento de muñeca de ir a mirarla. Si esto falla hay un pequeño botón debajo de ella que sirve para moverse entre distintas pantallas: la hora, el resumen de pasos y la medición del pulso.

En lo que se queda corto el uso de la pantalla es en las notificaciones. Aparece un icono cuando te llaman o te mandan un mensaje, pero en las apps que has configurado para que la pulsera te avise mediante vibración no aparece el contenido, como por ejemplo pasaría con un mensaje de WhatsApp o de Facebook Messenger. Es cierto, no obstante, que el panel tiene menos de media pulgada de tamaño y que -repetimos- su superficie no es táctil.

El resto sigue igual: si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Mide distancias, calorías y el ritmo de sueño como sus predecesoras, y los resultados aparecen en la aplicación Mi Fit, disponible oficialmente sólo en inglés. En ella se puede consultar todas nuestras estadísticas con distintos tipos de gráficos, así como configurar las alarmas y las notificaciones de apps con las que queremos que la pulsera vibre.

Finalmente, y de cara al verano, podemos destacar que cuenta con resistencia de nivel IP67. Esto significa que tiene la máxima protección frente al polvo y que, según las normas internacionales, “debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a un metro durante treinta minutos”.

Ahora el reto está en encontrarla entre la multitud de tiendas chinas online y, por culpa de la novedad y exclusividad, pagar un poco más del precio recomendado y esperar varias semanas hasta que llegue a casa. Xiaomi no pone las cosas fáciles, pero la calidad-precio de su pulsera seguramente la conviertan en un nuevo 'best seller', a pesar de sus limitaciones.