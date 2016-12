¿Te acuerdas de...? IRC

Facebook, Twitter, Whatsapp, Google Talk, WeChat... las opciones de mensajería instantánea de las que hoy disponemos son prácticamente infinitas. Unidas a algunas ya extintas como el Messenger, la historia reciente de internet se ha caracterizado por una multiplicidad de herramientas con las que los usuarios pueden comunicarse con otras personas de manera sencilla y, sobre todo, rápida.

En esta cronología, hay un sistema que en su momento no solo se convirtió en el más usado por todos los usuarios, sino que, además, revolucionó de forma radical la forma de socializar con otras personas. Se trata del IRC.

La primera red masiva de chat en internet

El IRC (Internet Relay Chat) fue desarrollado en 1988 por el finlandés Jarkko Oikarinen, que constituyó lo que sería la primera red de chat en internet. El cliente más usado de IRC fue mIRC, en el que los usuarios se conectaban a las diversas redes (en España fue el IRC Hispano) para chatear con gente en distintos canales.

Además de hacernos perder un fantástico e interminable número de horas delante del ordenador, el IRC tenía varias características que lo hicieron único:

- Red abierta. Ahora estamos acostumbrados a chatear e interactuar tan solo con gente que conocemos, dejando a los desconocidos para las páginas de contactos, amistades y poco más. Sin embargo, en el IRC entrabas en una sala de chat en la que, por lo general, no conocías ni a la décima parte de la gente, lo que ampliaba significativamente las opciones de socialización. Podías optar por participar en el chat abierto o por iniciar conversaciones privadas. Si tienes entre 20 y 40 años, es posible que actualmente conserves amigos a los que conociste en el IRC.

- Canales. El IRC se dividía en canales, que se iban creando en función de distintos parámetros. Podías chatear tanto en el canal de tu ciudad como en el de tu estilo de música favorito, tu videojuego preferido o cualquier otro gusto que pudiese englobar a una serie de personas. Es lo que, con el tiempo, han venido a ser los grupos y fanpages de Facebook. El nombre de los canales iba precedido de la famosa almohadilla (#), característica ahora de los hashtags de Twitter.

- Estados. Seguro que has visto que ahora en Facebook puedes indicar tu estado ('Me siento contento', 'Me siento decepcionado'...). Lo que quizá no sepas es que eso ya se podía hacer en el IRC para expresar tu estado, tu actividad o lo que quisieras. Bastaba con poner el comando '/me eltextoquesea' para que el resto de usuarios lo vieran.

- Smileys. Antes de que Messenger implantase sus famosísimos smileys, en internet ya se guiñaba el ojo, solo que tirando de imaginación y de teclado, una forma que a día de hoy se conserva. Fue así como nacieron gestos como ;-)

- P2P. Antes de que se popularizasen redes como Napster o Audiogalaxy, el IRC fue uno de los primeros impulsores del intercambio de archivos (de música, más concretamente) entre usuarios. Cuando estabas escuchando música, el resto de usuarios podía ver lo que estabas escuchando. Y si a alguno le interesaba la canción, podía solicitar que se la pasases, tanto de manera pública como privada.

Actualmente, el IRC sigue en perfecto funcionamiento, aunque de manera mucho más residual. En este caso, la aparición de los clientes de mensajería instantánea (primero) y las redes sociales (después) ocasionó su decreciente popularidad.